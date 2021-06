La crise des puces est-elle déjà terminée ?

in

L’histoire complète de la pénurie de semi-conducteurs… le moment où elle était censée se terminer… pourquoi cette chronologie s’est-elle simplement accélérée… La recommandation urgente d’achat de Luke

La pénurie de semi-conducteurs a fait la une des journaux ces dernières semaines. Voici quelques extraits de ce genre…

« … la pénurie de semi-conducteurs fait rage » … « la crise des puces à semi-conducteurs continue… » … « les problèmes de chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs pourraient durer des années » …

Si vous êtes comme l’investisseur moyen, vous êtes conscient de cette pénurie, mais vous n’avez pas encore approfondi tous les détails.

Aujourd’hui, remplissons ces détails.

Il est important que nous le fassions car les semi-conducteurs jouent un rôle essentiel dans d’innombrables autres secteurs. En d’autres termes, il y a un effet domino : toute pénurie se répercute rapidement sur les parties adjacentes de l’économie, ce qui a un impact sur l’offre, les prix, les bénéfices et, par extension, votre portefeuille.

Nous voulons donc savoir à quel point cette pénurie de puces sera grave et combien de temps elle durera.

Heureusement, notre expert en technologie et hypercroissance, Luke Lango, a récemment abordé ces questions pour ses abonnés Hypergrowth Investing. Il s’avère que nous voyons peut-être déjà la lumière au bout du tunnel. Compte tenu de cela, Luke suggère aux investisseurs de prendre des mesures dès maintenant – et cela signifie acheter un secteur de marché spécifique.

Aujourd’hui, découvrons ce que c’est. Allons-y.

***Qu’est-ce qui se cache vraiment derrière cette pénurie de semi-conducteurs

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hypercroissance et l’analyste derrière Hypergrowth Investing. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui sont à l’avant-garde des tendances explosives, entraînant des rendements énormes pour les investisseurs.

Récemment, Luke a creusé la pénurie de semi-conducteurs pour ses abonnés, expliquant ses origines et quand elle pourrait se terminer. Cela fait partie de ce qui fait de Luke une excellente ressource pour les abonnés. La plupart des articles ne font pas grand-chose pour expliquer pourquoi la pénurie s’est produite, à part la «faiblesse de la chaîne d’approvisionnement». Et presque aucun n’offre de prévisions détaillées sur le moment où cela pourrait être terminé.

Donc, avant d’aborder les conseils pratiques de Luke pour les investisseurs aujourd’hui, passons en revue ce qui s’est passé pour aider à préparer le terrain.

De Luc :

Tout a commencé en 2019, lorsque la stagnation des ventes de smartphones et de PC a provoqué une chute soudaine et abrupte de la demande de semi-conducteurs. Les ventes mondiales de produits semi-finis ont chuté de plus de 12 % en 2019, après deux années consécutives de croissance de plus de 15 %. En réponse à cette baisse de la demande, de nombreux fabricants de puces, comme Micron, SK Hynix et Samsung, ont réduit leur production tout au long de 2019. Ainsi, à l’approche de 2020, l’industrie des semi-conducteurs était déjà confrontée à une situation d’approvisionnement limitée.

Vous savez ce qui s’est passé ensuite…

Lorsque Covid-19 a frappé, le monde s’est verrouillé… ce qui a conduit les fonderies de semi-conducteurs à travers le monde à fermer. Il s’agissait d’une perturbation massive de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Cela a été quelque peu sans conséquence pendant quelques mois, car la demande de puces était relativement faible au début du deuxième trimestre de 2020, car les consommateurs n’achetaient pas beaucoup compte tenu des blocages.

Mais alors que le monde rouvre, la demande augmente, l’offre ne l’est pas.

Retour à Luc :

Il y a deux grandes raisons ici. Premièrement, les entreprises ont suivi une ligne plus fine que les consommateurs en ce qui concerne la « attention Covid ». Alors que les consommateurs peuvent décider un jour d’aller acheter un nouveau téléphone, les entreprises ont dû être plus prudentes, et ont donc été beaucoup plus lentes à « normaliser » que les consommateurs. Ainsi, alors que la demande de puces semi-conductrices augmentait au quatrième trimestre 2020, la capacité de production des fabricants de puces était encore relativement limitée. Deuxièmement, bien que les fabricants de puces se soient «éveillés» au premier trimestre 2021 et aient pris des mesures pour augmenter l’utilisation des capacités de fabrication, cela est une épreuve de plusieurs mois. En raison de la nature très complexe de la production de puces semi-conductrices, l’augmentation de l’utilisation des capacités de fabrication est un processus de 26 semaines. Cela fait six mois…

Ajoutez le gel du Texas en février qui a arrêté la production de puces de l’État pendant un mois, et l’incendie de l’usine Renesas au Japon (Renesas est l’un des plus grands fabricants de puces au monde), et vous avez un secteur avec une offre massive/ déséquilibre de la demande.

***Alors, quand cette pénurie prendra-t-elle fin ?

Passons directement à Luke :

ça va devenir pire au deuxième trimestre 2021, avant d’obtenir mieux au second semestre 2021 et probablement résoudre en 2022… Tous les principaux fabricants de puces prennent des mesures pour augmenter l’utilisation des capacités. Mais ces initiatives ont commencé au début de 2021 – et elles prennent six mois – vous ne verrez donc aucune augmentation de l’offre due à une utilisation accrue jusqu’à l’été, ce qui signifie que le marché restera limité au 2T21. Dans le même temps, la demande des consommateurs pour les voitures, les téléphones et les ordinateurs s’accélérera probablement au deuxième trimestre alors que l’économie continue de se normaliser, ce qui signifie que la dynamique offre-demande de l’industrie des semi-conducteurs deviendra plus déséquilibré en mai et juin.

Luke explique que d’ici le troisième trimestre, nous verrons une offre énorme entrer sur le marché. Dans le même temps, la demande des consommateurs liée à la réouverture mondiale commencera à diminuer. Cela stabilisera le marché, mais nous ne verrons pas une résolution complète avant 2022.

Retour à Luc :

Il y a une tonne de nouvelles capacités en ligne, qui, associées à une utilisation accrue, résoudront la crise de la pénurie de semi-conducteurs. Mais il faut de 12 à 36 mois pour qu’une nouvelle usine soit opérationnelle, ce qui signifie que cette nouvelle capacité ne sera pas « active » avant 2022, au plus tôt. Et c’est pourquoi la crise de la pénurie de semi-conducteurs ne sera entièrement résolue qu’en 2022.

***Cependant, dans une tournure encourageante, la dernière mise à jour de Luke aux abonnés vient d’accélérer ce calendrier de récupération

Quelle différence quelques jours font.

L’analyse de Luke sur la pénurie de jetons ci-dessus est arrivée mardi dernier. Mais trois jours plus tard, vendredi, il a envoyé une nouvelle mise à jour. Celui-ci a porté un surprenant plat à emporter…

La pénurie de puces pourrait en fait être beaucoup plus proche de la fin qu’on ne le pensait auparavant.

Retour à Luc :

Hier (jeudi dernier), General Motors – l’une des sociétés qui a suspendu la production automobile en raison de la pénurie de puces – a considérablement augmenté ses prévisions financières pour le premier semestre 2021. Pourquoi? Parce que GM gère avec succès la pénurie de puces beaucoup mieux qu’il ne l’avait prévu. General Motors prévoit même d’augmenter la production de ses camionnettes lourdes dans une usine de Flint, dans le Michigan, le mois prochain. Augmentation de la production dans un contexte de pénurie généralisée de puces ? Intéressant…

C’est d’autant plus intéressant lorsqu’il est associé aux nouvelles du constructeur automobile pair NIO, qui à peine deux jours plus tôt a signalé des chiffres de livraison décevants en mai, mais a déclaré que les chiffres de livraison en juin monteraient en flèche pour atteindre des records. Une production record dans un contexte de pénurie généralisée de puces ? Intéressant… Et ce n’est pas tout. Fabricant chinois de véhicules électriques XPeng a récemment signalé de fortes livraisons en mai de 5 686, en hausse de 10 % d’un mois à l’autre. Rival Li Auto a rapporté des chiffres de livraison décevants en mai, mais a déclaré “nous sommes optimistes que nos livraisons au deuxième trimestre dépasseront la limite supérieure de nos prévisions”. Pendant ce temps, GuéLes ventes de véhicules électriques ont augmenté de 184 % en mai. Tous très intéressants… Voyez-vous le modèle ici? Les constructeurs automobiles du monde entier criaient “au feu” il y a quelques mois, car la pénurie de puces obligeait ces entreprises à arrêter la production et à manquer leurs objectifs de livraison. Cette mélodie a considérablement changé au cours des deux dernières semaines.

Une note importante à ajouter – l’usine Renesas est déjà revenue à 88% de sa capacité de production, et devrait atteindre 100% dans les prochaines semaines.

Lorsque Luke relie les points, il voit la pénurie de semi-conducteurs se terminer beaucoup plus tôt que prévu. Bien que l’équilibre global soit encore déséquilibré, il s’agit en effet d’une nouvelle très encourageante.

*** Luke appuie sur la gâchette pour acheter un secteur particulier aujourd’hui

Pour Luke, il y a un élément clé à retenir de cette nouvelle positive sur les semi-conducteurs…

Achetez des actions de véhicules électriques (VE).

Plus tôt cette année, de nombreux stocks de véhicules électriques l’ont pris au menton en réponse à la pénurie de semi-conducteurs. C’est parce que les semi-conducteurs sont essentiels dans les véhicules électriques, donc Wall Street craignait qu’une pénurie de semi-conducteurs ne réduise la production de véhicules électriques, réduisant les ventes et les bénéfices.

Il semble maintenant que ces craintes ne se dérouleront pas comme prévu, ce qui signifie qu’il est temps d’agir.

Je vais donner à Luke le dernier mot sur la façon dont il le joue :

Le monde est au milieu d’un énorme passage des véhicules à essence aux véhicules électriques. Il s’agit d’un changement sismique aux proportions sans précédent – ​​et les entreprises qui s’y alignent offriront aux investisseurs patients d’énormes rendements à long terme. Vous souhaitez posséder des actions de véhicules électriques pour la prochaine décennie. Ces actions de véhicules électriques ont été mises en vente au début de 2021, en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Maintenant, cette pénurie de semi-conducteurs s’atténue et ces stocks de véhicules électriques «en vente» rebondissent. Mais votre fenêtre d’opportunité pour acheter ces gagnants à long terme à des prix discount se referme. Tirer profit. À présent.

