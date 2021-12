La crise des réfugiés à la frontière entre la Biélorussie et l’UE

Des migrants se rassemblent à la frontière biélorusse-polonaise pour tenter de la franchir au poste frontière de Bruzgi-Kuznica Bialostocka, en Biélorussie, le 15 novembre 2021. (Image .)

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan

La crise frontalière Biélorussie-Union européenne (UE) de 2021 est une crise de migrants consistant en un afflux de plusieurs dizaines de milliers d’immigrants, principalement du Moyen-Orient et d’Afrique, vers la Lituanie, la Lettonie et la Pologne en provenance des frontières communes avec la Biélorussie, un pays non membre de l’UE. La crise a été déclenchée par la grave détérioration des relations Biélorussie-UE, à la suite des élections présidentielles biélorusses de 2020, des manifestations biélorusses de 2020-21, de l’incident du vol Ryanair 4978 et de ses sanctions, et de la tentative de rapatriement de la sprinteuse Krystsina Tsimanouskaya.

La crise a commencé le 7 juillet 2021, lorsque le président biélorusse Alexandre Loukachenko a menacé d’inonder les pays voisins de l’UE de trafiquants d’êtres humains, de trafiquants de drogue et de migrants armés. Plus tard, le pays a commencé à promouvoir des circuits, ostensiblement à des fins de chasse, puis les a conduits à travers les frontières vers les pays voisins de l’UE, notamment en coupant les grillages. Ceux qui ont réussi à traverser ont été arrêtés, placés dans des centres de détention dans des conditions inhumaines et interdits de demande d’asile.

Les États touchés qui partagent la frontière avec la Biélorussie, à savoir la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, ont décrit la crise comme une guerre hybride, c’est-à-dire un trafic d’êtres humains de migrants mené par la Biélorussie contre l’UE. Les trois pays ont déclaré l’état d’urgence et annoncé leur décision de construire des murs frontaliers avec la Biélorussie.

La situation a suscité des protestations et des inquiétudes de la part des organisations de défense des droits humains concernant les refoulements de demandeurs d’asile par les gardes-frontières lituaniens et polonais, et le déni du droit de demander l’asile, ainsi que le déni de dispositions de base telles que la nourriture, l’eau et un abri pour les migrants. La Pologne a en outre été critiquée pour ne pas avoir autorisé les journalistes, les médecins et les ONG à franchir la frontière. De même, Human Rights Watch a accusé la Biélorussie d’avoir fabriqué la crise et d’avoir infligé des tortures à ceux qui n’ont pas pu traverser la frontière et contraints de rester en arrière.

Loukachenko, qui dirige la Biélorussie depuis 1994, n’a apparemment pas remporté de victoire convaincante aux sixièmes élections présidentielles de 2020 ; plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’UE et leurs alliés, ont refusé d’accepter les soi-disant résultats électoraux erronés ; l’UE est allée plus loin et a prononcé des sanctions contre les fonctionnaires biélorusses jugés responsables de « violence, répression et fraude électorale ». En Biélorussie également, les résultats des élections ont donné lieu à de vastes manifestations qui ont été sévèrement réprimées. La principale candidate de l’opposition, Sviatlana Tsikhanouskayawa, aurait été amenée à la frontière avec la Lituanie et poussée à traverser au risque de nuire à ses enfants. La Lituanie l’a déclarée saine et sauve, tout en reconnaissant qu’elle avait « peu d’options ». Loukachenko a été accusé d’avoir organisé la crise pour se venger des sanctions qui lui ont été imposées après les élections.

Le 23 mai 2021, le vol Ryanair 4978 a été intercepté alors qu’il se trouvait dans l’espace aérien biélorusse et contraint d’atterrir à l’aéroport de Minsk où deux de ses passagers, le militant de l’opposition et journaliste Roman Protasevich avec son partenaire ont été arrêtés. Suite à cela, les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni et le Canada ont publié le 21 juin une déclaration conjointe annonçant de nouvelles sanctions contre les membres et les partisans du gouvernement biélorusse et des entreprises publiques biélorusses. L’UE a également interdit aux transporteurs biélorusses de voler dans l’espace aérien de l’UE et a imposé des sanctions économiques à la Biélorussie.

En juillet-août 2021, aux Jeux olympiques de Tokyo, la sprinteuse biélorusse Krystina Tsimanouskaya a critiqué les entraîneurs nationaux, qui ont ensuite tenté de la forcer à retourner en Biélorussie ; elle a demandé de l’aide à l’aéroport et a ensuite obtenu l’asile en Pologne.

Au moins une douzaine de réfugiés seraient morts à la frontière polonaise, bien que les chiffres réels soient peut-être plus élevés. La crise a également alimenté l’animosité envers la Russie, principal soutien de la Biélorussie, qui est également mise en cause. La Russie a déjà échangé des mots avec les pays occidentaux au CSNU au sujet de la crise frontalière.

L’Estonie, la France, l’Irlande, la Norvège, les États-Unis et le Royaume-Uni ont évoqué la crise des migrants lors d’une réunion à huis clos du Conseil de sécurité des Nations Unies plus tôt en novembre et ont déclaré dans un communiqué qu’ils « condamnaient l’instrumentalisation orchestrée d’êtres humains dont la vie a été mise en danger par la Biélorussie à des fins politiques dans le but de déstabiliser les pays voisins et les frontières extérieures de l’UE et de détourner l’attention de ses propres violations croissantes des droits de l’homme ». Ils ont qualifié l’approche biélorusse d' »inacceptable » et accusé Loukachenko de devenir une menace pour la stabilité régionale et ont appelé à « une forte réaction internationale » pour demander des comptes au Bélarus. En dehors de la réunion, la Russie a répliqué en condamnant de telles « tendances masochistes » et a déclaré que la Russie n’hésiterait pas, le cas échéant, à user de son veto pour la Biélorussie.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a exhorté toutes les parties à respecter les droits humains des réfugiés et à s’abstenir de les utiliser à des fins politiques : « leurs droits humains sont d’une importance primordiale », a-t-il déclaré. On estime qu’au moins 50 % des migrants bloqués sont des femmes et des enfants.

La semaine dernière, Loukachenko a proposé un plan visant à renvoyer 5 000 réfugiés dans leur pays, à condition que l’Allemagne en accepte 2000 – l’Allemagne et l’UE ont rejeté cette solution comme étant irréalisable. L’UE n’a pas non plus envie de financer la Biélorussie pour garder les migrants comme dans l’accord de 2016 entre la Turquie et l’UE qui a endigué le flux de réfugiés de Turquie vers l’Europe en échange d’un soutien financier de l’UE.

La Biélorussie aurait peut-être tenté sa chance dans l’espoir de recréer le scénario de la crise des réfugiés de 2015, lorsque l’UE a donné de l’argent et d’autres incitations non financières à des gouvernements non européens pour maintenir les flux migratoires à distance. Il est pourtant concevable, étant donné la sensibilité de l’UE aux critiques fondées sur les droits de l’homme, qu’une « mesure de sauvegarde de la face » puisse être négociée impliquant le rapatriement des migrants dans leur pays d’origine, éventuellement payée par l’UE. Cependant, la situation reste incertaine étant donné la réticence de la plupart des migrants à rentrer chez eux.

La semaine dernière, la situation a atteint un point d’ébullition où des migrants ont campé à des températures inférieures à zéro et entourés de clôtures en fil de fer barbelé, se sont affrontés avec des gardes-frontières polonais armés : les gardes les ont aspergés de canons à eau et de gaz lacrymogène. La confrontation s’est légèrement apaisée lorsque, à la suite d’un appel téléphonique entre Loukachenko et la chancelière allemande Merkel, la Biélorussie a vidé un camp près du poste frontière et transféré des personnes vers un autre endroit. Cependant, quelques jours plus tard, la Pologne a de nouveau accusé la Biélorussie de continuer à acheminer des réfugiés vers les frontières. La Pologne, bien que membre de l’UE, n’est pas exactement dans les bons livres de l’UE et est connue pour s’être heurtée à plusieurs problèmes, notamment à propos de la crise des migrants de 2015 en raison de son approche intransigeante contre l’acceptation de réfugiés sur son sol.

Il y a une impasse, et une issue semble peu probable si les exigences de la Biélorussie ne sont pas satisfaites. Pour la Biélorussie, la priorité est d’obtenir la révocation des sanctions en échange de toute coopération frontalière avec l’UE. La plupart des personnes qui sont entrées en Pologne depuis la Biélorussie ont été soit renvoyées, soit détenues dans des centres de détention, environ 1800 personnes – principalement de la région kurde d’Irak – sont détenues. Des rapports similaires ont été publiés en Lettonie, en Lituanie et en Estonie. Considérant que le bloc a été contesté, l’UE a alloué ce qui suit : 700 000 euros d’aide humanitaire pour les personnes bloquées en Biélorussie, aux frontières et à l’intérieur du pays ; 36,7 millions d’euros pour la mise en œuvre des procédures d’asile en Lituanie suite à la visite du commissaire européen Johansson ; 200 millions d’euros pour la gestion des frontières ; 3,5 millions d’euros pour soutenir les retours volontaires.

La Pologne a construit une clôture en fil de fer le long de sa frontière et a imposé l’état d’urgence qui interdit aux journalistes et aux travailleurs humanitaires d’accéder à une bande de 3 km de profondeur le long de la frontière, ce qui aurait rendu plus difficile l’accès à une représentation légale pour demander l’asile ou aide humanitaire. Ceux qui parviennent à franchir la frontière sont immédiatement repoussés ou remis pour expulsion, une procédure qui prend généralement 30 jours. Cela leur donne une chance de demander une représentation légale pour l’asile pendant cette période. Selon les militants juridiques, le processus de demande d’asile peut être long, prendre des mois, voire des années, car les gens restent dans des centres de détention ou des camps ouverts où ils ont une certaine liberté de mouvement et la possibilité de chercher un emploi sans papiers. Dans les deux cas, les réfugiés ont légalement droit à une aide gouvernementale sous forme d’abris, de nourriture et d’un certain soutien matériel, mais les camps sont généralement surpeuplés et manquent de soutien juridique ou de santé mentale. Seules les personnes arrivant en Pologne dans un état médical critique ont eu la possibilité de demander une protection juridique et de demander l’asile tout en étant soignées dans un hôpital.

Loukachenko a apparemment reconnu que son action avait peut-être aidé des réfugiés à atteindre l’UE ; il a évoqué la possibilité de couper l’approvisionnement en gaz de la Russie si l’UE imposait de nouvelles sanctions face à l’afflux de réfugiés. Il a même averti que si la crise s’aggravait trop, la guerre était inévitable. Ses propos font écho à ceux du Premier ministre polonais selon lesquels la crise pourrait être un prélude à « quelque chose de bien pire ».

La Pologne a déployé 15 000 soldats le long de la frontière avec la Biélorussie, tandis que la Russie a accru sa présence militaire près de l’Ukraine, de la Biélorussie et de l’enclave de Kaliningrad près de la Pologne et de la Lituanie, et a envoyé deux bombardiers pour patrouiller dans l’espace aérien biélorusse. Il y a un danger que tout cela puisse conduire à des incidents militaires. Tout conflit armé ne fera que mettre les réfugiés dans une position encore plus précaire où personne de part et d’autre ne se souciera d’eux. Même si la Biélorussie et l’UE parvenaient à un accord, les analystes affirment que les réfugiés pourraient encore être laissés dans les limbes à la frontière ou dans des centres de détention.

Loukachenko pousse l’UE à faire marche arrière sur les sanctions. Il a déjà commencé à autoriser certains migrants à retourner dans leur pays d’origine. La semaine dernière, près de 400 personnes se sont envolées pour l’Irak et plus de 600 sont retournées à Erbil, la capitale du Kurdistan. Dans le même temps, Loukachenko a déclaré que si quelqu’un veut tenter sa chance et traverser la frontière vers l’UE, son gouvernement ne l’arrêtera pas. Environ 2000 migrants, principalement du Moyen-Orient, sont campés dans un entrepôt chauffé transformé en abri temporaire près de la frontière avec la Pologne. Les autorités lituaniennes ont averti qu’elles fermeraient les frontières avec la Biélorussie si la situation ne s’améliore pas.

La Biélorussie accuse l’UE d’avoir imposé des sanctions après des élections erronées et après la répression gouvernementale contre les manifestants pro-démocratie. Ses détracteurs disent que Loukachenko n’est pas pressé de mettre fin à la crise qui a vu son pays devenir l’un des principaux problèmes géopolitiques de l’UE. Ils craignent que son prochain pari ne soit d’essayer d’acheminer les réfugiés d’Afghanistan vers l’UE ; tout dépend si Poutine autorisera le transit des Afghans par la Russie. Selon les analystes, Loukachenko veut maintenir l’UE en haleine jusqu’au premier trimestre de l’année prochaine. Apparemment, il a même mis en garde le transit des migrants par l’Ukraine ; Les 1000 km de frontière entre l’Ukraine et la Biélorussie pourraient rapidement devenir une zone de crise. L’Ukraine, un pays non membre de l’UE, a suivi les sanctions de l’UE contre la Biélorussie, elle a accusé la Russie de rassembler des troupes et craignant que la Biélorussie n’envoie des migrants au-delà de ses frontières, a pris des mesures pour renforcer ses frontières, y compris des exercices militaires, etc.

(L’auteur est un ancien ambassadeur indien et ancien envoyé auprès de l’UE. Twitter:@nchauhanifs Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.