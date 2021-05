La crise des semi-conducteurs pourrait durer jusqu’en 2023 | Industrie

La pénurie mondiale de puces qui affecte les industries du monde entier pourrait durer encore 2 ans, selon le président d’IBM.

La pénurie mondiale de puces qui affecte les industries du monde entier pourrait durer encore 2 ans, selon le président d’IBM, Jim Whitehurst, à la BBC.

Le responsable a expliqué que, selon les dernières estimations, le secteur automobile perdra 110 milliards de dollars cette année en raison d’un manque de ces composants. Dans le même temps, l’industrie de la technologie a du mal à répondre à la demande causée par la réouverture de l’économie mondiale, comme l’explique The Guardian.

Whitehurst a noté qu’il y a actuellement un énorme décalage entre le moment où une technologie est développée, une usine de fabrication est construite et des puces sortent. Ainsi, le président d’IBM a souligné qu’il prédit une période de une quelques années de plus avant que nous «obtenions une capacité suffisante pour atténuer les aspects de pénurie».

Il a également déclaré que l’industrie pourrait devoir envisager de procéder à une série de changements dans la manière dont elle utilise les micropuces, en envisageant la réutilisation, en prolongeant la durée de vie utile de certaines technologies ou en accélérant les investissements dans les usines de fabrication pour obtenir plus de capacité plus rapidement.

La pénurie de semi-conducteurs a commencé en 2020 avec la fermeture de certaines usines en raison de la crise sanitaire. Plus tard, le retard de production a été exacerbé par la demande croissante pour ces types de composants en raison de la montée en puissance des appareils tels que les ordinateurs portables ou les smartphones en raison du confinement.

L’un des secteurs les plus touchés a été et reste l’industrie automobile, car les fabricants ont annulé des commandes lorsque l’activité de l’usine a été suspendue et ont maintenant été submergés par une demande qui s’est redressée plus rapidement que prévu.

Selon les données du cabinet de conseil AlixPartners collectées par The Guardian, la crise affectera la production de 3,9 millions de véhicules et le coût pour l’industrie s’élèvera à 110 000 millions de dollars par rapport aux 61 000 millions initialement prévus.

À cela s’ajoute le fait que la perte de production a fait grimper les prix. Selon les données du même point de vente, environ un tiers de l’augmentation de 4,2% de l’inflation aux États-Unis cette semaine est lié à l’augmentation du coût des voitures et des camions.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Sandra Viñas.