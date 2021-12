La crise d’Everton s’aggrave alors que Kenwright convoque des gros bonnets pour des pourparlers avec Benitez

L’avenir de Rafa Benitez est désormais une priorité après que le président d’Everton, Bill Kenwright, a convoqué une réunion d’urgence du conseil d’administration pour vendredi soir.

Benítez était un choix controversé pour remplacer Carlo Ancelotti dans la pirogue de Goodison Park. Mais un bon début de campagne a semblé apaiser les fidèles des Toffees. Les Merseysiders en ont remporté quatre et ont fait match nul lors de leurs sept premiers matchs de haut niveau pour occuper la cinquième place du classement.

Cependant, les choses ont a pris une mauvaise tournure depuis lors, avec six défaites et un nul lors des sept prochaines sorties. Ils ont maintenant glissé à la 14e place du classement et ne sont qu’à cinq points au-dessus de la zone de relégation.

Mais le propriétaire d’Everton Farhad Moshiri a soutenu l’Espagnol jeudi et a suggéré qu’il n’était pas en danger d’être licencié.

« Le football, c’est la crise un jour et la gloire le lendemain », a-t-il déclaré à talkSPORT. « Rafa est un bon manager et la sous-performance est en grande partie due aux blessures. (Au cours des) deux prochaines semaines, nous aurons une équipe complète et, en attendant, les résultats s’amélioreront.

« Rafa a besoin de temps pour laisser sa marque dans l’équipe. Il sera soutenu pour ajouter de la profondeur à l’équipe. Les gestionnaires ont besoin de temps. Je ne doute pas que nous aurons une solide deuxième moitié de saison.

Cependant, il semble que tout le monde dans les échelons supérieurs du club ne soit pas d’accord. Et The Mirror rapporte que Kenwright a convoqué les pouvoirs en place sur le terrain d’entraînement du club Finch Farm vendredi soir.

Le directeur du football Marcel Brands est rentré des Pays-Bas où il passait du temps avec sa famille. Moshiri devrait revenir des États-Unis dans la ville ce week-end avant la visite d’Arsenal lundi.

Temps de crise pour Everton et Benitez

Benitez a peut-être du soutien dans les hautes sphères de Goodison Park, mais cela pourrait changer après les prochains matchs. Après le choc des Gunners, les Blues affrontent Crystal Palace, Chelsea et Leicester City à l’approche de Noël.

Les choses deviennent un peu plus faciles après les festivités, avec Burnley et Newcastle United à l’horizon. Les résultats détermineront tout et si l’ancien chef de Liverpool est toujours aux commandes après le 25 décembre.

Everton espère renforcer les rangs au cours de la nouvelle année. Mais il sait que c’est de cibler les bonnes stars qui est la clé.

« Janvier est une fenêtre difficile et il n’y a pas trop de joueurs disponibles », a déclaré Benitez. « Mais quand vous avez de l’argent à dépenser, vous devez le faire correctement. »

