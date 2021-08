La crise du BJP au Karnataka est loin d’être terminée, Anand Singh mène la dissidence après l’allocation du portefeuille

in

Le changement de direction au Karnataka BJP suite à la sortie de BS Yediyurappa semble être resté insuffisant pour consommer la crise que traverse le parti. Le gouvernement dirigé par le ministre en chef Basavaraj Bommai continue de se heurter à la résistance de plusieurs députés mécontents qui aspirent à des postes ministériels à la suite du remaniement ministériel.

Les députés transfuges mécontents continuent de hanter le gouvernement du BJP dans l’État après l’allocation du portefeuille. Après MTB Nagaraj, le quadruple député Anand Singh de la région de Ballari – qui a été nommé ministre du tourisme, de l’écologie et de l’environnement – ​​a fait part de son mécontentement, laissant même suffisamment entendre qu’il pourrait démissionner du portefeuille qui lui a été attribué.

Le riche homme d’affaires minier devenu homme politique, qui a été accusé de délits miniers illégaux et forestiers, aurait les yeux rivés sur le portefeuille Forest, qui lui a été confié pendant une brève période pendant le mandat de Yediyurappa. Sa demande alternative est le portefeuille de l’énergie, qui a été confié à Sunil Kumar Karkala, un jeune leader du BJP et premier ministre avec des racines RSS.

Singh a fermé son bureau de député à Hospete dans le district de Vijayanagara et a visité un temple construit par son père, prétendument pour montrer son mécontentement et son intention de démissionner.

Singh est l’un des 17 députés du Congrès qui ont aidé à renverser le gouvernement du Congrès-JD(S) en 2019. De nombreux transfuges sont ensuite devenus ministres dans le cabinet de Yediyurappa en 2019.

Malgré les efforts du ministre en chef Bommai pour le convaincre, Singh semblait déterminé à quitter le cabinet s’il n’avait pas ce qu’il voulait. Yediyurappa a organisé une réunion avec Singh mercredi pour convaincre le ministre de ne pas démissionner.

« Cette situation ne se serait pas produite si Yediyurappa était le CM. Il est vrai que je suis mécontent », a déclaré le ministre aux journalistes avant de rencontrer Yediyurappa avec le député du BJP Raju Gouda. Singh a également rencontré Bommai mercredi soir.

NTB Nagaraju (MTB) a été le premier du cabinet Bommai à exprimer publiquement son mécontentement quant à l’allocation du portefeuille. S’adressant à Twitter, il a déclaré qu’il prendrait bientôt un appel lors de son prochain déménagement. Nagaraju, un ancien député du Congrès, était le ministre du Logement dans le gouvernement de coalition. Il a changé de camp pour le BJP et a contesté le vote indirect sur un ticket BJP qu’il a perdu. Il a été nommé MLC et ministre par Yediyurappa. Bien qu’il ait dit qu’il voulait un meilleur portefeuille, il a reçu le même portefeuille avec les industries à petite échelle et du secteur public.

R Shankar, un autre député du BJP, a également déclaré qu’il cherchait à obtenir justice pour le “sacrifice” qu’il a fait pour que ce gouvernement arrive au pouvoir.

Pendant ce temps, Bommai a déclaré qu’il était en contact avec les députés mécontents et que tout allait bien. « Anand Singh est un de mes amis depuis trois décennies. Nous sommes en contact permanent. Je lui ai parlé hier. Je reparlerai aujourd’hui. Tout sera résolu une fois qu’il viendra parler », a déclaré Bommai, niant que Singh ait remis sa démission en tant que député.

D’autre part, les aspirants au poste de ministre Ramesh Jarkiholi, CP Yogeshwar et Renukacharya ont également effectué plusieurs voyages pour rencontrer les dirigeants du BJP aux niveaux étatique et national.

