La crise du canal de Suez suscite des craintes de piraterie au Cap de Bonne-Espérance – US Navy en attente | Monde | Nouvelles

De nouveaux efforts sont en cours pour renflouer Ever Given – l’énorme porte-conteneurs qui est bloqué dans le canal de Suez en Égypte depuis mardi. Il y a actuellement 14 remorqueurs qui tentent de profiter d’une marée haute – et d’autres sont en route pour aider à déloger le navire battant pavillon panaméen exploité par la société taïwanaise Evergreen. Plus de 300 navires sont bloqués de chaque côté du blocage – et certains pétroliers ont maintenant commencé à voyager en Afrique du Sud à la place, ajoutant des semaines à leurs voyages.

Les cartes de suivi en direct montrent des dizaines de navires en route vers le cap de Bonne-Espérance – mais ils pourraient prendre un risque.

Les pirates s’attaquent depuis longtemps aux navires se déplaçant dans les eaux au large de la Corne de l’Afrique, et les mers au large de l’Afrique de l’Ouest riche en pétrole sont désormais considérées parmi les plus dangereuses au monde pour la navigation.

Geneviève Giuliano, professeur à l’Université de Californie du Sud, a noté: «Il y a un risque là-bas, et c’est probablement une autre raison pour laquelle les transporteurs maritimes réfléchiront à deux fois avant de faire le tour de la Corne.»

Au cours des deux derniers jours, la marine américaine a déclaré avoir été contactée par des entreprises de navigation de plusieurs pays préoccupés par les risques accrus de piraterie pour les navires détournés, a déclaré un porte-parole de la cinquième flotte de la marine américaine, basée à Bahreïn, au Financial Times.

Le canal de Suez de 120 miles de long, qui a ouvert ses portes en 1869, permet à la navigation entre l’Europe et l’est de contourner la route perfide, rasant des milliers de miles du voyage.

On dit que les dragues ont maintenant enlevé environ 20 000 tonnes de sable sous Ever Given dans l’espoir de le libérer bientôt.

Le président de l’Autorité du canal de Suez (SCA), Oussama Rabie, a déclaré samedi lors d’une conférence de presse que 9 000 tonnes d’eau de ballast avaient également été retirées du navire.

Il a dit que la poupe avait commencé à bouger vendredi soir et que le gouvernail et l’hélice avaient recommencé à fonctionner.

La suspension du trafic le long du canal reliant l’Europe et l’Asie a aggravé les problèmes des compagnies maritimes.

Le blocage pourrait coûter au commerce mondial plus de 7 milliards de livres sterling par semaine, a montré vendredi une étude de l’assureur allemand Allianz.

Ever Given est un navire de 200 000 tonnes et 400 mètres capable de transporter 20 000 conteneurs.

Le SCA a déclaré qu’il s’était logé dans le canal après avoir perdu « la capacité de se diriger au milieu de vents violents et d’une tempête de poussière ».