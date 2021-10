La crise du charbon s’atténue, mais les stocks pourraient ne pas revenir à la normale de sitôt

La pénurie de charbon a également entraîné une augmentation des prix moyens quotidiens de l’électricité sur les bourses au comptant à des niveaux prohibitifs d’environ 15 Rs par unité.

Une amélioration modérée de l’approvisionnement en charbon provenant de sources multiples, associée à une demande d’électricité plus faible en raison de la baisse des températures, a permis d’éviter une grave situation de pénurie d’approvisionnement en électricité. Cependant, les analystes estiment qu’une demande d’électricité supérieure à la moyenne et une dépendance excessive à l’égard des centrales électriques au charbon empêcheront les centrales électriques de maintenir des niveaux confortables de stocks de combustible dans un proche avenir.

« Il est peu probable que les stocks de charbon s’améliorent de sitôt au niveau précédent de 15 à 18 jours d’inventaire », a déclaré le dernier rapport de CRISIL Research.

Une utilisation plus élevée du charbon en juillet-septembre, des centrales électriques insuffisantes avant la mousson et un faible approvisionnement alternatif en charbon ont été à l’origine des faibles niveaux de stock de combustible dans les centrales électriques, ce qui a entraîné un déficit d’approvisionnement en électricité pouvant atteindre 114,5 millions d’unités. le 7 octobre. La pénurie de charbon a également entraîné une hausse des prix moyens quotidiens de l’électricité sur les bourses au comptant à des niveaux prohibitifs d’environ 15 Rs par unité. Avec la diminution des pluies, l’approvisionnement s’est amélioré avec davantage de râteaux ferroviaires transportant le carburant vers les centrales électriques.

« L’amélioration de la disponibilité des râteaux et de la trajectoire de la demande d’électricité en mars-mai sera la clé à surveiller, car les stocks de charbon dans les centrales thermiques mettront du temps à dépasser la barre des 10 à 15 jours », a déclaré CRISIL. Les températures commencent à monter en flèche au cours de la période mars-mai, « par conséquent, une accumulation des stocks de charbon avant la fin février est cruciale », ont ajouté les analystes.

La pression sur l’augmentation de la demande enregistrée en avril-septembre s’était davantage atténuée sur les centrales électriques au charbon qui ont enregistré une augmentation annuelle de plus de 19% de la production d’électricité. Le stock global de charbon est passé de 6 jours au 15 septembre à 4 jours au 15 octobre 2021 et reste à ce niveau. Des analystes d’India Ratings ont récemment déclaré que « la situation se normaliserait d’ici fin décembre lorsque la production de charbon augmentera quotidiennement à environ 2,5 MT ».

Alors que la demande d’électricité mensuelle moyenne au cours des 60 derniers mois a été de 104 milliards d’unités, cinq des six mois de cet exercice financier ont enregistré une croissance de plus de 10 % supérieure à la moyenne mensuelle. La demande en octobre-décembre est généralement inférieure de 2 à 3 % à la moyenne mensuelle de l’année.

Grâce à une augmentation de capacité d’environ 15 %, l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables a augmenté d’environ 17 % par an au cours du premier semestre de l’exercice. Étant donné que les énergies renouvelables ne contribuent qu’à environ 10 % de l’électricité produite dans le pays, l’augmentation de la production n’a pas eu d’impact palpable sur le scénario d’approvisionnement global. CRISIL Research estime la croissance globale de la demande d’électricité pour l’exercice en cours à près de 7 %.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.