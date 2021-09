La crise du Congrès au Pendjab a révélé l’extraordinaire incompétence de Rahul Gandhi : BJP

in

Les remarques de Sambit Patra sont intervenues immédiatement après que le haut dirigeant du Congrès, Kapil Sibal, a exprimé sa grave préoccupation face à la crise de leadership au sein du Grand Old Party.

Le BJP a lancé mercredi une attaque cinglante contre Rahul Gandhi au milieu de la crise actuelle à laquelle est confronté le Congrès au Pendjab, affirmant qu’elle a révélé l'”extraordinaire incompétence” du chef du parti.

« Nous observons tous la situation actuelle au Pendjab. L’agitation politique qui s’y déroule est vraiment inquiétante. Le Pendjab étant un État frontalier, la stabilité au Pendjab est très essentielle et importante pour la sécurité nationale », a déclaré le porte-parole du BJP, Sambit Patra.

“Une chose évidente de tout cela est l’extraordinaire incompétence de Rahul Gandhi et la façon dont le Congrès a commencé à attaquer le journalisme et les journalistes pour cacher cet échec, c’est triste, stimulant et inquiétant”, a-t-il ajouté.

Ces remarques sont intervenues immédiatement après que le haut dirigeant du Congrès, Kapil Sibal, a exprimé sa grave préoccupation face à la crise du leadership au sein du Grand Old Party et l’a blâmé pour la crise au Pendjab et l’exode massif de dirigeants dans plusieurs États.

« Pourquoi les gens partent ? Peut-être faudrait-il voir si c’est de notre faute ? Nous devons immédiatement appeler un CWC, au moins pour qu’un dialogue puisse avoir lieu. Nous n’abandonnerons pas l’idéologie du parti pour aller ailleurs. L’ironie du Congrès est que ceux qui sont proches d’eux (les dirigeants) sont partis et que ceux qu’ils pensent ne pas être proches d’eux sont toujours là », a déclaré Sibal.

Un autre leader du G-23, Ghulam Nabi Azad, a écrit à Sonia Gandhi pour demander une réunion du Comité de travail du Congrès (CWC) sur la série de sorties du parti et sa crise au Pendjab.

Le Congrès est confronté à une crise au Pendjab depuis plusieurs mois au milieu de l’impasse entre le capitaine Amarinder Singh et Navjot Singh Sidhu, qui a finalement conduit à la démission du premier en tant que ministre en chef, incitant le parti à nommer Charanjit Singh Channi comme nouveau CM de Pendjab, qui se rend aux urnes dans moins de six mois.

Mardi, Sidhu a également démissionné de son poste de chef du Congrès du Pendjab, affirmant qu’il ne fera jamais de compromis sur son éthique et ses motifs moraux. Sa décision surprise a conduit à une série d’autres démissions de ses fidèles, dont la nouvelle ministre du cabinet d’État Razia Sultana.

