La crise du Congrès au Pendjab s’aggrave : le choc de Sidhu fait suite à une série de démissions

Sidhu a quitté son poste peu de temps après l’attribution des portefeuilles aux membres du nouveau cabinet de l’État. Dans une lettre à la présidente du Congrès, Sonia Gandhi, il a déclaré qu’il continuerait à servir le parti.

Un ministre et trois autres dirigeants du Congrès, considérés comme proches de Navjot Singh Sidhu, ont démissionné de leurs fonctions quelques heures après que ce dernier a démissionné de ses fonctions de chef du Comité du Congrès du Pendjab mardi.

Razia Sultana a démissionné de son poste de ministre du Cabinet. Dans sa lettre de démission au ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, Sultana a déclaré qu’elle démissionnait “en solidarité avec Navjot Singh Sidhu”. Sultana est considérée comme proche de Sidhu et son mari Mohd Mustafa, un ancien officier de l’IPS, est l’un des principaux conseillers stratégiques du président du Congrès.

Le trésorier du PPCC, Gulzar Inder Chahal, a également démissionné de son poste et a envoyé une lettre de démission d’une ligne à CM Channi sans donner aucune raison de sa décision. Il a été nommé trésorier du Comité du Congrès du Pendjab quelques jours seulement après que Channi a prêté serment en tant que ministre en chef de l’État.

Peu de temps après, les secrétaires généraux du PPCC, Yoginder Dhingra et Gautam Seth, ont également déposé leurs papiers.

La série de démissions est intervenue peu de temps après que Sidhu a démissionné de son poste de chef du Comité du Congrès du Pendjab Pradesh, plongeant le parti dans une nouvelle crise quelques mois seulement avant les élections législatives de l’État.

Sidhu avait pris ses fonctions de chef de l’État partie en juillet au milieu d’une amère lutte de pouvoir avec Amarinder Singh, qui a démissionné de son poste de CM il y a 10 jours tout en accusant le haut commandement du parti de l’humilier.

Bien que Sidhu n’ait pas révélé l’exact derrière le mouvement surprise, on pense qu’il était contrarié par le fait que ses loyalistes n’aient pas reçu une part importante dans l’expansion du Cabinet. En outre, il aurait été bouleversé par l’intronisation de l’ancien ministre «souillé» Rana Gurjit Singh, qui a rejoint le cabinet Channi ce dimanche.

