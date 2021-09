La crise du crédit des MPME : il est temps de penser numérique

La sensibilisation au numérique doit être renforcée ainsi que l’élaboration d’une politique technico-juridique qui permet aux MPME d’accomplir leur destin.

Par Sanjay Anandaram

Il semble soudain que le secteur des MPME fort de 63 millions d’entreprises (micro, petites et moyennes entreprises) soit reconnu pour ce qu’il est vraiment. Ce secteur contribue à environ 45% de la production manufacturière globale, plus de 40% des exportations du pays, plus de 28% du PIB, tout en créant des emplois pour environ 111 millions de personnes, ce qui, en termes de volume, se situe juste à côté du secteur agricole. , selon un rapport annuel du ministère des Micro, Petites et Moyennes Entreprises. La fabrication, les services et le commerce représentent chacun environ un tiers du secteur global des MPME.

De toute évidence, les MPME méritent beaucoup d’attention et de soins, étant donné qu’une majorité n’ont pas de sites Web, beaucoup ne sont pas enregistrés, seulement 3,3 lakh d’entre eux se situent entre Rs 5 crore et Rs 70 crore (en termes de chiffre d’affaires annuel), avec juste un petit nombre de 5 000 MPME se situant entre le chiffre d’affaires de Rs 70 crore et Rs 250 crore.

L’année dernière, la définition des MPME a été modifiée pour permettre des seuils basés sur le chiffre d’affaires avec des limites renforcées ainsi que l’inclusion des services aux côtés de la fabrication. En juillet, le commerce de gros et de détail a été classé comme MPME par la Reserve Bank of India (RBI) aux fins de l’accès au crédit. Pour faire face aux effets de Covid-19 sur les MPME, le gouvernement a annoncé une série de mesures de relance qui comprenaient le paquet Rs 6,28 lakh crore, une injection de fonds propres de Rs 88 000 crore dans l’ECGC (Export Credit Guarantee Corporation of India), des garanties de prêt de Rs 1,1 lakh crore et l’adoption du projet de loi sur la réglementation de l’affacturage l’année dernière, un programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) de Rs 1,5 lakh crore a également été annoncé en juin, entre autres efforts, pour améliorer le crédit aux MPME.

Toutes ces mesures ont été impulsées par le gouvernement et la RBI par l’intermédiaire des banques qui, en l’absence d’incitations appropriées (et d’une multitude de contre-incitations), n’ont naturellement déboursé des fonds qu’aux emprunteurs sûrs, c’est-à-dire à ceux qui remboursaient sans tache. Cette focalisation sur un groupe restreint d’emprunteurs s’est exacerbée à mesure que les dérapages de crédit ont augmenté pour atteindre des pourcentages importants de NPA. Le cercle vicieux en marche a rendu les banques plus nerveuses à l’idée de prêter, tout en laissant les MPME avoir du mal à trouver des fonds pour gérer leurs entreprises. Un plus grand débit de règlement du crédit commercial (grâce au projet de loi sur l’affacturage) sera utile en supposant que les NBFC désormais éligibles puissent le faire à faible coût et à grande vitesse.

Alors, comment fournir rapidement des prêts à faible coût et à risque aux MPME ? Pour résoudre ce problème, nous devons penser au-delà des silos et des contraintes existantes de coût, de temps, de paperasse, de vérification de crédit, de décaissements et de recouvrement, etc. Sinon, les 84% ​​de la dette des MPME, s’élevant à environ Rs 58,4 lakh crore, qui proviennent de sources informelles, continueront de rester informelles, les NPA continueront d’augmenter et les banques continueront de prêter aux emprunteurs « sûrs ».

Les piles, protocoles et cadres de plateformes numériques de l’Inde (Aadhaar, UPI, eKYC, eSign, GSTN, IT, Account Aggregator, etc.) fournissent la réponse. Il n’y a aucune raison pour que toutes les informations financières disponibles ne puissent pas être exploitées par les prêteurs pour octroyer des prêts directement sur les comptes bancaires des emprunteurs. La santé financière de l’emprunteur peut être vérifiée à partir des données GSTN, bancaires et informatiques, l’eKYC peut être effectué via Aadhaar, les documents peuvent être signés électroniquement et l’argent peut être transféré via UPI sur des comptes bancaires qui, dans de nombreux cas, sont également liés à Aadhaar. Tout cela peut être activé depuis le téléphone mobile de l’emprunteur.

Le partage d’informations financières avec la permission de l’emprunteur peut également être activé par le consentement de l’emprunteur, une autre caractéristique pionnière des piles numériques indiennes. En effet, l’utilisation de tels moyens numériques assurera la création d’un pointage de crédit de manière dynamique pour chaque emprunteur qui, au fil du temps, pourra créer un historique de crédit ou un équivalent de bureau. L’Open Credit Enablement Network (OCEN) est une initiative connexe qui peut démocratiser les prêts en faisant des prêteurs des prestataires de services, avec un accès aux emprunteurs potentiels. Pensez, par exemple, à une entreprise de livraison de nourriture qui peut offrir des prêts aux restaurants en utilisant l’historique des commandes du restaurant, sa TPS, son solde bancaire, son informatique et d’autres informations.

Pour effectuer ce qui précède, plusieurs entités (organismes de réglementation, ministères, prêteurs, MPME et fournisseurs tiers) doivent se réunir, transcendant les silos, pour utiliser les cadres et protocoles numériques existants. La sensibilisation au numérique doit être renforcée ainsi que l’élaboration d’une politique technico-juridique qui permet aux MPME d’accomplir leur destin.

Il est temps que les MPME indiennes deviennent comme le célèbre Mittelstand allemand qui ont accès à des modèles financiers solides, sont innovantes et sont soutenues pour la R&D, la pénurie de compétences, le financement, le démarrage et le commerce extérieur. Pour cela, nous devons penser différemment. La bonne nouvelle est que tous les blocs sont en place. Le talent et l’expertise existent. Nous devons agir.

Sommes-nous prêts à créer des centaines de milliers d’Ubharte Sitaare à partir de nos MPME ?

