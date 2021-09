La crise du forex au Sri Lanka inquiète les exportateurs

Bien que le Sri Lanka et l’Afghanistan soient encore de petits marchés pour l’Inde, une résolution rapide de tout problème commercial avec ces pays aidera ceux, en particulier les petites entreprises, qui approvisionnent ces pays.

Même si les troubles en Afghanistan continuent d’inquiéter les exportateurs indiens, l’aggravation de la crise des changes au Sri Lanka – un marché plus vaste avec des importations de 3,5 milliards de dollars en provenance de ce pays au cours de l’exercice 21 – a multiplié leurs défis.

Les exportateurs avec lesquels FE s’est entretenu ont déclaré qu’ils pourraient bientôt représenter le gouvernement pour explorer diverses options afin de résoudre tout problème de paiement qui pourrait émerger de la crise sri lankaise. Ces options incluent un mécanisme temporaire en vertu duquel les importateurs lankais peuvent être autorisés à payer dans leur monnaie locale.

Cela peut ensuite être utilisé par les importateurs indiens pour acheter des marchandises de la nation insulaire, ont déclaré certains des exportateurs. Cependant, le problème avec un tel plan est que l’Inde a un excédent commercial décent (2,9 milliards de dollars au cours de l’exercice 21) avec le Sri Lanka, a déclaré une source officielle.

Bien sûr, les importateurs lankais n’ont pas encore fait défaut de paiement, mais de tels problèmes apparaîtront bientôt si la crise du forex n’est pas enrayée rapidement, craignent les exportateurs indiens.

“Les importateurs sri-lankais ont la possibilité de payer dans leur monnaie nationale mais pas en dollars”, a déclaré Raja M Shanmugham, directeur général de l’entreprise de confection Warshaw International et président de l’Association des exportateurs de Tirupur.

Une autre option pourrait être de fournir une sorte de ligne de crédit (en roupie indienne) au Sri Lanka pour lui permettre de payer les marchandises.

Ajay Sahai, directeur général et chef de la direction de l’organisme des exportateurs faîtiers FIEO, a déclaré que les exportateurs et le gouvernement devront trouver rapidement une solution à ce nouveau défi.

L’économie sri-lankaise – qui dépend fortement du tourisme et des exportations de cultures commerciales comme le thé – a été touchée par la pandémie, alors que les restrictions de voyage frappaient le tourisme. Son PIB s’est contracté d’un record de 3,6% en 2020 et ses réserves de change ont plongé de plus de moitié en un an jusqu’en juillet à seulement 2,8 milliards de dollars. Cela a conduit à une dépréciation de 9 % de la roupie sri lankaise par rapport au dollar au cours de la dernière année, rendant les importations plus chères.

La nation insulaire est fortement dépendante de New Delhi pour la fourniture d’une large gamme de produits. Il s’agit notamment des combustibles minéraux, des produits pharmaceutiques, de l’acier, des textiles (principalement des tissus et des fils), des produits alimentaires et des automobiles. Au premier trimestre de cet exercice, l’Inde a expédié des marchandises d’une valeur de 1,1 milliard de dollars au Sri Lanka, en hausse de 106 % par rapport à l’année précédente, bien que sur une base fortement contractée. Mais ses importations en provenance du minuscule voisin s’élevaient à 266 millions de dollars au trimestre de juin, en hausse de 208 %, toujours sur une base favorable.

Pendant ce temps, les exportateurs ont déclaré que les livraisons à l’Afghanistan avaient cessé et que les perspectives de commerce avec Kaboul dépendaient désormais de la reconnaissance par New Delhi d’un gouvernement formé par les talibans. Les paiements de 700 à 1 000 crore sont bloqués depuis la prise de contrôle de Kaboul par les talibans, ont-ils ajouté.

Les exportations indiennes vers l’Afghanistan ont chuté de 17% lors de l’exercice précédent à 826 millions de dollars, principalement en raison de la pandémie. Au premier trimestre de l’EX22, les exportations ont bondi de 79% à 216 millions de dollars, aidées par une base favorable. La nation islamique s’approvisionne principalement en produits alimentaires et pharmaceutiques, textiles et vêtements de ce pays.

L’Inde s’est fixé un objectif d’exportation ambitieux de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, soutenu par une croissance impressionnante jusqu’à présent cet exercice. Les expéditions sortantes au cours des cinq premiers mois de cet exercice ont atteint 164 milliards de dollars, enregistrant un bond de 67% sur un an et de 23% par rapport au niveau d’avant la pandémie (même période en FY20).

