La crise du logement est-elle vraiment causée par le « land banking » des promoteurs ?

Le jeu de blâme de la crise du logement au Royaume-Uni se poursuit, avec peu d’accord sur la cause de la pénurie. Beaucoup pointent du doigt les promoteurs immobiliers, mais une nouvelle étude identifie un autre coupable.

Le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre la pénurie de logements dans le pays depuis de nombreuses années. Un objectif existe actuellement pour créer 300 000 nouveaux logements par an, mais jusqu’à présent, cet objectif n’est pas atteint.

L’année dernière, environ 250 000 nouveaux logements ont vu le jour. Bien que ce chiffre soit inférieur au chiffre souhaité, il s’agit en fait du taux de création de logements le plus élevé en une décennie, selon le Center for Cities. Le groupe de réflexion souligne également que la soi-disant pénurie n’est en aucun cas nationale, certaines régions disposant d’un stock de logements plus qu’assez tandis que d’autres sont en deçà.

Banque foncière : les promoteurs sont-ils à blâmer ?

Une idée régulièrement mise en avant est que les promoteurs immobiliers sont responsables d’une grande partie de la pénurie de l’offre. Ces développeurs seraient des « banques foncières » pour réaliser de gros profits sans avoir à construire sur le terrain en question.

C’est là que les terres non aménagées sont achetées uniquement à titre d’investissement spéculatif. Les propriétaires terriens conservent ces terres au fur et à mesure qu’elles prennent de la valeur, sans aucune action de leur part. Ils peuvent ensuite vendre le terrain ou obtenir un permis de construire et vendre pour un profit encore plus important. Pendant que le développeur est propriétaire du terrain, il reste vide. En théorie, ces terres pourraient être extrêmement précieuses pour lutter contre la pénurie de logements.

Cependant, une nouvelle étude exploite cette théorie comme fausse et prouve qu’il existe d’autres problèmes plus importants. La Land Promoters and Developers Federation (LPDF) s’est associée à Lichfields pour « démystifier » le mythe de la banque foncière. Leurs recherches ont révélé que le système de planification britannique cause en fait de sérieux retards dans la livraison des logements, et le taux d’incidence réel des développeurs qui thésaurisent des terres à des fins lucratives est discutable.

Le système de planification a besoin d’une refonte

Le rapport explique que le processus de planification et de développement existant est complexe et « avec des risques ». Il indique que l’inadéquation entre le permis de construire accordé et la production de logements peut s’expliquer par les problèmes suivants :

Le temps qu’il faut pour faire progresser le développement à travers les étapes réglementaires Les risques de la livraison de petits sites et par de petits constructeurs Le phasage global de la construction sur un site plus grand Le rôle du système de planification pour faciliter les changements aux schémas de développement planifiés pour refléter les exigences pratiques.

Paul Brocklehurst, président de LPDF, affirme que la recherche montre la nécessité d’une augmentation des autorisations de planification. Il dit qu’il y a des signes que “les autorisations de planification pour de nouveaux sites convenant à tous les constructeurs de maisons pourraient être en baisse”.

Il y a aussi des problèmes de main-d’œuvre et de chaîne d’approvisionnement à ajouter au mélange, ajoute-t-il.

« Dans cet esprit, nous demandons au nouveau secrétaire d’État, Michael Gove, d’envisager de prendre des mesures pour améliorer l’efficacité du système existant dans le sens des solutions « rapides » contenues dans le programme d’action du LPDF publié plus tôt cet été, le tout pouvant être délivré sans recours à la législation primaire. Nous devrions tous nous efforcer de répondre à l’urgence du logement qui existe dans ce pays pour offrir à toutes les générations la possibilité d’avoir un endroit qu’elles peuvent appeler leur chez-soi. Peut-être que nous pourrons alors dire que nous sommes vraiment en train de monter de niveau. »

Démystifier les mythes

Un rapport de la Local Government Association montrait 1,1 million de foyers avec une « autorisation non appliquée ». Ce type de recherche, selon le rapport Lichfield, est souvent utilisé pour accuser les banques foncières.

Cependant, les données qu’ils ont trouvées montrent que la méthode utilisée par l’AGL pour obtenir le chiffre était erronée. Le rapport de Lichfield indique que cela est dû au fait que la recherche « compte deux fois les programmes qui sont soumis à plusieurs permis de construire ».

Les permis de construire ne correspondent souvent pas non plus aux zones où les besoins en logement sont les plus importants, indique le rapport. « De nombreuses régions du pays – où les pressions financières sont les plus fortes – ont le plus grand écart entre les maisons avec permis de construire et le nombre nécessaire. »

Le rapport montre clairement que la situation du logement au Royaume-Uni est complexe, de nombreux aspects contribuant aux problèmes d’offre. Le nouveau secrétaire au logement, Michael Gove, fera certainement l’objet d’un examen minutieux quant à la manière dont il prévoit d’atteindre les objectifs de construction de logements.