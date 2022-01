La crise du réchauffement climatique en Europe mise à nu – La France fait face à une température de 17 degrés en décembre | Monde | Des nouvelles

Le climatologue-météorologue Robert Vautard s’est confié mardi à franceinfo : « C’est très clairement une perturbation d’avoir des températures aussi douces qu’en hiver ». Selon M. Vautard, l’Europe connaît désormais des températures supérieures de plusieurs degrés aux normales saisonnières. Les températures en région parisienne sont désormais proches d’atteindre des records en hiver.

Les récentes prévisions de Météo France de mercredi et jeudi de cette semaine ont montré des températures dans le pays pouvant atteindre 17 degrés.

Les températures extrêmement douces sont le résultat du changement climatique.

Des températures record ont été enregistrées dans le sud, le sud-ouest, l’ouest et le centre de la France.

Une masse d’air chaud vient directement de la région tropicale de l’Atlantique.

M. Vautard a évoqué les dommages causés à la végétation par le temps plus chaud de l’hiver et a déclaré: « C’est clairement une perturbation d’avoir des températures aussi douces en hiver et à tous les niveaux pendant plusieurs jours.

« Et c’est une perturbation qui apporte de bonnes nouvelles en hiver en termes de factures d’énergie.

« On en parle beaucoup en ce moment, mais il y a aussi de nombreuses conséquences pour le bouleversement de la végétation, notamment.

« À l’hiver 2015 et au printemps 2016, par exemple, nous avons eu des événements anormaux, un mois de décembre très doux, suivi d’un printemps extrêmement pluvieux, ce qui a entraîné une baisse assez importante des récoltes.

LIRE LA SUITE : Liste complète des distinctions honorifiques du Nouvel An : chaque personne honorée par la reine

Le rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a modélisé une augmentation des événements météorologiques extrêmes en raison du changement climatique, en particulier ceux liés à la chaleur en hiver et en été.

Les données montrent que le changement climatique est déjà en cours et que ces situations extrêmes vont augmenter en fréquence et en intensité, à la fois en hiver et en été.

Le compte Twitter de Météo France a déclaré : « C’est la première fois que le temps en France est aussi doux depuis 1947. »

Les températures prévues pour l’Europe resteront très élevées en janvier avec 12 degrés attendus à Strasbourg, 13 degrés à Paris, 16 degrés à Bordeaux et 20 degrés à Perpignan.