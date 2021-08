La crise en Afghanistan et Lizzo répond aux trolls

in

Van Lathan et Rachel Lindsay discutent de l’évolution de la situation en Afghanistan et de l’impact de la montée des talibans sur les citoyens (5:59). Ensuite, ils passent au récent message de Lizzo sur les réseaux sociaux sur le tribut que les trolls en ligne ont fait sur elle (20:44) et la poursuite du « drame baby mama » de Future, mais qui est vraiment à blâmer (55:27) ? Aussi, prières aux personnes touchées par le récent tremblement de terre en Haïti.

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher