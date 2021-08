La crise en Afghanistan montre “la fin des relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis” .

Boris Johnson et Joe Biden se rencontrent à Cornwall (Photo: .)

La soi-disant “relation spéciale” entre le Royaume-Uni et les États-Unis est effectivement terminée après que l’Amérique a pris des décisions “énormes” concernant le retrait d’Afghanistan sans consulter la Grande-Bretagne, a affirmé un éminent conservateur.

Tobias Ellwood, président du comité de défense des Communes et ancien soldat, a déclaré que de nombreux collègues députés partageaient sa fureur contre le président américain Joe Biden pour ses prétendues erreurs stratégiques et pour avoir ignoré le “leadership éclairé” du Royaume-Uni.

Il a déclaré à Times Radio: «Il y a eu une disparition dans la relation spéciale.

« Pourquoi ne nous sommes-nous pas levés pour dire aux États-Unis : « Si vous voulez faire sortir les Afghans – vous avez un devoir de diligence envers ces personnes qui seront poursuivies par les talibans – vous n’obtenez pas votre armée sortez d’abord, vous faites sortir les civils, puis vous vous repliez » ?

L’ancien Premier ministre Tony Blair, qui a impliqué le Royaume-Uni dans les guerres américaines en Afghanistan et en Irak, a également critiqué M. Biden pour le retrait “tragique, dangereux et inutile”.

Sur son site Web, il a écrit que les États-Unis avaient « peu ou pas de consultation » avec le Royaume-Uni.

M. Blair a déclaré qu’il craignait que la Grande-Bretagne ne devienne désormais une puissance mondiale de second ordre et – visant M. Biden – a ajouté: “Nous n’avions pas besoin de le faire”. Nous avons choisi de le faire.

« Nous l’avons fait en obéissant à un slogan politique imbécile sur la fin des « guerres éternelles ».

Des milliers de personnes ont été évacuées d’Afghanistan la semaine dernière (Photo: Rex)



Des membres de l’armée britannique et américaine participent à l’évacuation de personnes hors de Kaboul (Photo: AP)



Joe Biden et Boris Johnson se sont rencontrés plus tôt cette année (Photo: AP)

Mais les critiques des deux côtés de l’Atlantique ont accusé l’ancien leader travailliste de blâmer les autres pour ses propres erreurs.

Le présentateur de télévision américain Keith Olbermann a déclaré à M. Blair via Twitter: “L’Afghanistan est entre VOS mains, vous prononcez une fraude couvrant le cul.”

Pendant ce temps, l’ancien président américain Donald Trump, qui a signé l’accord de retrait avec les talibans l’année dernière, a qualifié la gestion de la sortie par M. Biden de “la plus grande humiliation de politique étrangère” de l’histoire des États-Unis.

Il a déclaré lors d’un rassemblement : “C’était une reddition totale.” Il a ajouté que s’il était au pouvoir, “nous aurions pu nous en sortir avec honneur” car les talibans le respectaient.

