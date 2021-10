La crise énergétique au Royaume-Uni éclate alors que l’Ofgem confirme que DEUX autres entreprises s’effondrent – ​​craintes d’une flambée des factures | Royaume-Uni | Nouvelles

Le régulateur Ofgem a confirmé que Pure Planet, dans laquelle BP détient une participation d’environ 24% et qui compte environ 235 000 clients, ainsi que Colorado Energy avec 15 000 clients, ont quitté le marché. Cela porte désormais à 14 le nombre d’entreprises qui ont fait faillite depuis le début de cette année, déplaçant près de 2,4 millions de clients. Depuis le début du mois dernier seulement, 11 entreprises énergétiques au total se sont effondrées.

Pure Planet, un fournisseur d’énergie 100 % renouvelable, soutenu par BP, a cessé ses activités en invoquant « un risque croissant et des pertes potentielles importantes », selon un communiqué des cofondateurs de la société.

Ils ont déclaré que cette décision leur avait « le cœur brisé » et était dû à « la crise énergétique mondiale et à la façon dont elle a eu un impact sur le marché de l’approvisionnement en Grande-Bretagne ».

Le communiqué expliquait malgré le soutien de BP, « Pure Planet faisait face à des risques croissants et à d’importantes pertes potentielles en continuant à opérer sur ce marché », conduisant le géant pétrolier à retirer son soutien.

Les co-fondateurs de Pure Planet, Andrew Ralston, Chris Alliott et Steven Day, ont déclaré : « Nous sommes navrés que Pure Planet soit entré dans le processus Supplier of Last Resort (SoLR) en raison de la crise énergétique mondiale et de la façon dont elle a eu un impact sur le marché de l’approvisionnement en Grande-Bretagne.

« Le plafonnement des prix du gouvernement, tout en protégeant les consommateurs de la flambée des prix de gros mondiaux de l’énergie, n’est égalé par rien qui protège les fournisseurs.

« Au lieu de cela, les fournisseurs sont invités à financer la différence entre les coûts records de l’énergie en gros et ce pour quoi ils sont autorisés à la vendre aux consommateurs.

« Les fournisseurs sont de plus en plus incapables de couvrir leurs coûts.

« Trop de gens ont déjà fait faillite, et d’autres le feront à l’avenir, à moins que quelque chose ne change. »

LIRE LA SUITE: Maros Sefcovic EN DIRECT: Frost au bord du gouffre – Le chef de l’UE refuse de bouger sur la CJCE

M. Lawrence a ajouté : « Ofgem choisira un nouveau fournisseur pour vous et pendant que nous faisons cela, notre conseil est d’attendre de nommer un nouveau fournisseur et de ne pas changer entre-temps.

« Vous pouvez compter sur votre approvisionnement en énergie normalement. Nous vous informerons lorsque nous aurons choisi un nouveau fournisseur, qui vous contactera ensuite au sujet de votre tarif.

« Tout client soucieux de payer sa facture d’énergie doit contacter son fournisseur pour accéder à la gamme d’assistance disponible. »

Les derniers effondrements surviennent après que Igloo, Symbio et Enstroga ont cessé leurs activités le 29 septembre, affectant un total combiné d’environ 233 000 clients.

Leur disparition avait suivi celles de People’s Energy, Green Supplier Ltd, Utility Point, PfP Energy, MoneyPlus Energy et Avro Energy, affectant près de 1,5 million de foyers supplémentaires.

Les Britanniques ont récemment été avertis qu’ils pourraient voir leurs factures d’énergie augmenter de 30% l’année prochaine.

La volatilité des prix du gaz devrait se poursuivre et l’effondrement possible d’encore plus de fournisseurs pourrait faire grimper le plafond des prix de l’énergie à environ 1 600 £ d’ici l’été prochain, selon l’agence de recherche Cornwall Insight.

Cette prévision est près d’un tiers supérieure au plafond de prix record de 1 277 £ fixé pour l’hiver 2021-22, qui a commencé au début de ce mois.