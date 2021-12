La crise énergétique de l’UE s’aggrave alors que la France et l’Allemagne « se moquent » du plan de transition verte | Sciences | Des nouvelles

À travers le continent, les prix par mégawattheure (MWh) dépassent désormais 300 € (256 £) dans la plupart des pays. A l’exception de la Pologne et de la Scandinavie, tous les pays d’Europe ont franchi la barre des 300 € MWh avec la France et la Suisse à près de 400 € (341,60 £).

Le directeur des analyses de la société de recherche Enappsys, Andre Bosschaart, a déclaré qu’il n’avait « jamais vu ce genre de volatilité et de prix élevés ».

Il a également averti que la France et l’Allemagne dépasseraient les 400 € (341,60 £) MWh très bientôt.

Le responsable de la recherche pétrolière et gazière chez Investec, Nathan Piper, a qualifié les prix de « phénoménalement élevés », ajoutant que les prix du gaz étaient désormais 10 fois plus élevés que ceux des États-Unis en Europe.

Ces prix choquants surviennent alors que la Commission européenne retarde l’annonce de la liste de taxonomie verte très attendue, en partie à cause des querelles entre la France et l’Allemagne.

La taxonomie de l’UE pour les activités durables est un système de classification établi pour déterminer quels investissements sont écologiquement durables.

Ce système a été créé dans le sillage du Green Deal européen en juillet 2020 et a été conçu pour aider à prévenir le « greenwashing » entre différents investissements.

L’une des raisons de ce retard est le débat intense sur le gaz et l’énergie nucléaire mené par les plus grands pays de l’UE, la France et l’Allemagne.

Pendant un certain temps, la décision d’inclure le nucléaire dans cette liste a été controversée, un certain nombre de pays européens s’opposant avec véhémence à la classification du nucléaire comme « vert ».

Ce débat sur les sources « d’énergie de transition » est à l’origine du retard de la liste de taxonomie verte, ce qui pourrait stimuler les investissements dans les technologies des énergies renouvelables.

Selon POLITICO, certains pensent que se plier aux besoins énergétiques nationaux de la France et de l’Allemagne « tournera en dérision » les objectifs de la Commission d’être un leader mondial en matière de changement climatique.

Lors d’un sommet des dirigeants européens à Bruxelles le mois dernier, les dirigeants se sont préparés à inclure le nucléaire dans cette liste.

Cependant, même s’ils sont inclus dans la taxonomie, la Commission aurait l’intention de mettre des restrictions et des règles autour de la catégorisation du nucléaire et du gaz.

Ces restrictions pourraient inclure la fourniture d’une date d’expiration pour les centrales électriques à gaz inefficaces ou la limitation de la classification aux réacteurs nucléaires « plus propres » à la pointe de la technologie.