La crise énergétique du Texas fait rage alors qu’ERCOT supplie les utilisateurs de réduire l’électricité pendant des temps presque record 10z viral

L’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), l’opérateur du réseau électrique de l’État qui a laissé des millions de personnes sans électricité pendant des températures record au début de 2021, demande aux clients de réduire leur consommation d’électricité cette semaine après des inquiétudes croissantes quant à la possibilité qu’il y ait une nouvelle vague de pannes.

Cette fois, toute panne potentielle priverait d’électricité les habitants de certaines parties de l’État qui voient les températures grimper à plus de 100 degrés Fahrenheit.

«Malheureusement, ce n’est pas une question de« si »les Texans vont perdre de la puissance cet été. C’est « quand », a déclaré à The Federalist Jason Isaac, directeur de Life:Powered à la Texas Public Policy Foundation. “Les alertes de conservation émises si tôt et souvent de mauvais augure pour le reste de l’été – et elles sont davantage la preuve de la faiblesse systémique de notre réseau causée par des décennies de mauvaises décisions politiques en faveur de sources d’électricité peu fiables.”

Dans une annonce publiée lundi, ERCOT a demandé à ses clients de prendre des “actions simples” telles que monter leur thermostat à “78 degrés ou plus”, éteindre les lumières, débrancher tout ce qui n’est pas utilisé et “éviter les gros appareils comme les fours, machines à laver et sèche-linge » pour réduire la charge du réseau électrique après « un nombre important de pannes de production forcées combinées à une utilisation électrique record potentielle pour le mois de juin a entraîné des conditions de réseau serrées ».

Bien que l’énergie éolienne soit toujours disponible, ERCOT a noté que la production éolienne est inférieure au seuil normal nécessaire pour lutter contre les « conditions de pointe » et que des pannes d’électricité pourraient survenir à l’avenir.

Lubbock, Texas, l’une des villes connaissant des températures aussi élevées que 108 pendant la journée, a basculé 70 % de ses clients d’électricité vers ERCOT il y a deux semaines lors du « plus grand transfert de clients de l’histoire du » gestionnaire de réseau. Malgré l’échec d’ERCOT à garder les Texans au chaud pendant la terrible tempête hivernale qui a fait au moins 151 morts, la ville a choisi de poursuivre le plan de 2015 pour rejoindre le réseau électrique une fois leur contrat précédent expiré. La ville est restée confiante dans sa décision de « permettre aux résidents de Lubbock d’avoir accès à un marché de l’électricité déréglementé », même après le recul des résidents et des politiciens de l’État qui s’inquiétaient de la fiabilité d’ERCOT après les pannes de février.

La confiance de la ville, cependant, ne va pas au-delà de la communauté qui semble perdre confiance dans le changement après les dernières demandes d’ERCOT. Dans une lettre adressée lundi au gouverneur du Texas Greg Abbott, la Chambre de commerce de Lubbock a exhorté l’administration et la législature républicaines à prendre des mesures pour tenir ERCOT responsable de ses erreurs précédentes et maintenir la question énergétique du Texas à l’ordre du jour législatif.

“Les avertissements de lundi d’ERCOT pour que les clients conservent l’énergie ont renforcé le fait qu’il reste encore du travail à faire avant que le réseau de notre État n’atteigne un niveau de fiabilité acceptable”, indique la lettre. « Au nom de la communauté des affaires de Lubbock, nous vous exhortons respectueusement à inclure des mesures de fiabilité électrique supplémentaires à l’ordre du jour de toute session spéciale. »

Abbott est tombé dans le collimateur de plusieurs groupes, communautés et organisations militantes mardi pour ne pas avoir pris plus de mesures Quelques jours avant l’avertissement de réduction d’électricité d’ERCOT, Abbott a signé affirmant que «tout ce qui devait être fait a été fait pour réparer le réseau électrique au Texas. “

Tout ce qui devait être fait a été fait pour réparer le réseau électrique au Texas. Aujourd’hui, j’ai signé des projets de loi pour réformer l’ERCOT, altérer et améliorer la fiabilité du réseau électrique de l’État. Merci @KHancock4TX, @DrSchwertner et @chrispaddie pour votre leadership sur ces questions. pic.twitter.com/sXH5NTZ4Jq – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 8 juin 2021

Dans un autre tweet le même jour, Abbott a affirmé que “le #txlege a adopté une longue liste de réformes et d’améliorations pour rendre le réseau électrique du Texas plus fort qu’il ne l’a jamais été auparavant”. L’un des projets de loi limite le conseil d’administration de l’ERCOT de 15 à 11 membres et donne aux chefs d’État plus d’informations sur les membres du conseil. Le deuxième projet de loi oblige ERCOT à « tempériser ses équipements et à améliorer la communication lors des pannes grâce à un système d’alerte ».

Le #txlege a adopté une longue liste de réformes et d’améliorations pour rendre le réseau électrique du Texas plus fort qu’il ne l’a jamais été auparavant. Connectez-vous en DIRECT pendant que je signe #SB2 & #SB3 dans LAW ⬇️ https://t.co/5V370iPLWA – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 8 juin 2021

Alors que ces projets de loi visaient à améliorer le réseau électrique du Texas et la réponse d’ERCOT, Josiah Neeley, directeur texan du R-Street Institute, a déclaré à The Federalist qu’il restait encore beaucoup de questions et de discussions à avoir sur la demande d’électricité dans le État de l’étoile solitaire.

“Il y avait certainement beaucoup de choses qui n’ont pas été abordées dans ce projet de loi, à mon avis”, a déclaré Neeley. “Il y avait certainement un élément de combat lors de la dernière guerre.”

Les questions que les décideurs politiques et l’ERCOT devraient se poser, a poursuivi Neeley, sont de savoir comment motiver les gens à réduire leur demande sans trop sacrifier.

« Vous demandez en quelque sorte aux gens par bonté de cœur de dire : « Eh bien, je serai juste un peu gêné d’avoir le thermostat à 78 » ou autre chose et certaines personnes vont le faire, beaucoup de les gens ne le sont pas », a déclaré Neeley. “Ce que vous voulez idéalement, c’est quelque chose, une sorte d’incitation dans le système.”

“Les Texans devraient exiger que les législateurs mettent fin aux subventions énergétiques qui faussent les marchés, augmentent nos charges fiscales et rendent plus difficile le succès des producteurs fiables”, a déclaré Isaac. « Notre capacité de centrales thermiques fiables a diminué au cours de la dernière décennie tandis que notre population et notre économie ont considérablement augmenté. Si cette tendance ne s’inverse pas bientôt, les pannes d’électricité deviendront quotidiennes, ce qui dévasterait notre économie, notre santé publique et notre qualité de vie.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.