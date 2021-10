La crise frontalière de Biden atteint un autre tournant important – RedState

La crise des migrants a atteint une étape critique alors que les autorités ont détenu un nombre record d’immigrants illégaux à la frontière sud au cours de l’exercice 2021 qui s’est terminé en septembre. Ce développement est le dernier d’une longue série d’histoires montrant à quel point le président Joe Biden gère mal la situation.

Le Washington Post a rapporté :

Les autorités américaines ont détenu plus de 1,7 million de migrants le long de la frontière mexicaine au cours de l’exercice 2021 qui s’est terminé en septembre, et les arrestations par la patrouille frontalière ont atteint leur plus haut niveau depuis 1986, selon des données non publiées des douanes et de la protection des frontières des États-Unis obtenues par le Washington Post. .

Le rapport note également que « le Mexique était la plus grande source de migration illégale au cours de l’exercice 2021 » et que la patrouille frontalière « a arrêté plus de 608 000 ressortissants mexicains ». D’autres clandestins viennent d’Haïti, du Venezuela, de l’Équateur, de Cuba, du Brésil et d’autres pays. « Plus de 1,3 million de migrants ont été placés en détention le long de la frontière sud au cours des neuf mois qui ont suivi l’entrée en fonction de Biden », selon le Post.

Malgré le fait que le voyage vers la frontière sud est semé d’embûches et a même tué certaines personnes voyageant vers les États-Unis, il ne semble pas que le nombre de demandeurs d’asile et d’immigrants illégaux ralentisse.

La Maison Blanche a eu du mal à élaborer une stratégie cohérente pour faire face à l’afflux de migrants tentant d’entrer aux États-Unis. L’une des principales raisons pour lesquelles ils ne semblent pas pouvoir trouver de solutions est que les membres des équipes chargées de s’occuper de la politique d’immigration sont diamétralement opposés sur la façon dont le gouvernement devrait résoudre le problème.

L’équipe est composée à la fois de défenseurs de l’ouverture des frontières et de modérés qui souhaitent adopter au moins certaines politiques d’immigration conçues pour dissuader les migrants de venir aux États-Unis. . Certains ont même démissionné en raison de l’approche déroutante et décousue de la Maison Blanche en matière d’immigration.

Le taux élevé d’illégaux tentant de traverser la frontière a créé une situation dans laquelle la patrouille frontalière est étirée, ce qui rend beaucoup plus difficile pour eux de faire leur travail. Le fait que l’agence ait du mal à suivre l’activité à la frontière a également permis aux cartels de la drogue, qui profitent de la situation pour faire entrer plus de personnes et de drogues dans le pays.

La mauvaise gestion par Biden de la crise frontalière lui a valu des critiques de la part de la gauche et de la droite. À l’extrême gauche, les défenseurs de l’ouverture des frontières sont de plus en plus frustrés par l’administration même si le président a introduit des mesures pour accorder une voie d’accès à la citoyenneté aux illégaux résidant aux États-Unis. Lors d’une réunion samedi avec des responsables de la Maison Blanche, un certain nombre de militants de l’ouverture des frontières ont marché pour protester contre le traitement réservé par le président aux étrangers en situation irrégulière.

À droite, des gens comme le représentant Chip Roy (R-TX) critiquent l’administration pour son incapacité à empêcher la montée subite à la frontière sud et le fait que la rhétorique de Biden avant et après son entrée en fonction a essentiellement invité ces personnes à faire le voyage. en premier lieu. Ils soulignent également l’impact de la crise sur les habitants des villes proches de la frontière. Le représentant Roy a déclaré :

Et les migrants qui meurent ? Plusieurs centaines? Je ne connais même pas le nombre exact. Nous parcourons comté par comté en essayant de demander et d’obtenir un numéro. Mais dans le comté de Brooks, au Texas, qui n’est même pas un comté frontalier proche de la frontière, mais cela ne touche pas réellement l’ordre. Ils ont eu 98 migrants morts dans leur comté. Est-ce que quelqu’un parle de ça ? Où diable est AOC et sa petite tenue blanche qui pleurent à côté d’une clôture ? Laisse-moi tranquille.

L’administration Biden a tenté de détourner les critiques en minimisant la gravité de la crise. En fait, ils ne qualifieront même pas la situation de « crise ».

Lors de l’audience de confirmation de mardi pour Chris Magnus, que Biden a appelé à la tête des douanes et de la protection des frontières (CBP), les républicains ont demandé s’il qualifierait la situation de « crise ». Au lieu de cela, il l’a qualifié de « défi important » et a reconnu que « les chiffres sont très élevés ».

La Maison Blanche a également utilisé un peu de tromperie pour répondre aux critiques sur la question des migrants. Ils ont même tenté de blâmer l’afflux de migrants sur l’ancien président Donald Trump, qui était beaucoup plus dur sur l’immigration que cette administration.

La crise des migrants continuera d’être un point de friction majeur pour le président et les démocrates tant que la Maison Blanche continuera à ne pas résoudre efficacement le problème. À en juger par les performances de l’administration jusqu’à présent, il semble que ce problème particulier hantera les démocrates pendant toute la présidence de Biden.