La crise frontalière de Biden entraîne un nombre record d’arrestations en novembre

Alors que la crise frontalière du président Joe Biden fait rage, le nombre d’arrestations à la frontière américano-mexicaine a atteint un nombre record inégalé depuis n’importe quel mois de novembre, date à laquelle les douanes et la protection des frontières américaines ont commencé à mesurer les appréhensions il y a plus de 20 ans.

Le Washington Post, qui a rendu compte des chiffres non officiels jeudi, a qualifié la hausse de « première augmentation depuis l’été ». En réalité, les agents des frontières ont arrêté au moins 173 600 personnes à la frontière américano-mexicaine le mois dernier alors que le nombre d’étrangers illégaux traversant la frontière continue d’augmenter.

Comme l’a noté le rédacteur politique fédéraliste John Daniel Davidson sur Twitter, « il n’y a jamais eu autant d’arrestations en novembre[ember] depuis que le CBP a commencé à les suivre par mois en 2000. »

« Les arrestations aux frontières ont augmenté de 5% en novembre, première augmentation depuis l’été. » Ça ne sonne pas si mal, n’est-ce pas ? La réalité, c’est plus de 173 600 arrestations en novembre. Il n’y a jamais eu autant d’arrestations en novembre depuis que le CBP a commencé à les suivre par mois en 2000. https://t.co/wp14MO0Krh – John Daniel Davidson (@johnddavidson) 16 décembre 2021

Parmi les personnes arrêtées, seulement 50 pour cent environ ont été forcées de partir. La plupart des personnes expulsées étaient des adultes célibataires expulsés en vertu de la politique du titre 42 de l’administration Trump, que l’administration Biden a depuis adoptée. Le Washington Post a toutefois noté que « presque tous les mineurs non accompagnés et la plupart des membres de la famille appréhendés ont été autorisés à entrer aux États-Unis ; on ne sait toujours pas combien ont ensuite été libérés pour poursuivre leur dossier d’immigration. »

Malgré les tentatives de l’administration Biden pour minimiser la crise migratoire, les arrestations à la frontière sud ont dépassé les 100 000 chaque mois depuis février. C’est aussi un phénomène induit par l’administration qui ne s’est pas produit depuis que le CBP a commencé à suivre les arrestations mensuelles en 2000, et cela a contribué au record de 1,7 million d’étrangers illégaux appréhendés au total au cours de l’exercice 2021, qui s’est terminé en septembre.

Alors que l’administration Biden se demande comment atténuer exactement le nombre écrasant de migrants affluant à la frontière, un juge fédéral, renforcé par la Cour d’appel du cinquième circuit, a ordonné au ministère de la Sécurité intérieure de reprendre un programme qui oblige les frontaliers qui prétendent à demander l’asile en attendant leurs audiences d’immigration au Mexique.

Jordan Boyd est rédacteur pour The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

Lien source