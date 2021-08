La crise frontalière de Biden pire que jamais ; La couverture télé baisse de 96 % ⋆ 10z virale

L’afflux d’immigrants illégaux le long de la frontière sud des États-Unis s’est aggravé chaque mois depuis l’entrée en fonction du président Biden, mais les réseaux de diffusion libéraux ont essentiellement cessé de couvrir la crise. Selon le dernières statistiques de l’US Customs and Border Security, les rencontres le long de la frontière sud ont atteint un sommet en 21 ans de 212 672 en juillet.

Cela représente une augmentation par rapport à 173 283 en mars, soit une augmentation de 23%, et cela porte à 1 035 353 le nombre total de rencontres frontalières au cours des six premiers mois de l’administration Biden (février à juillet 2021). Pour le contexte, c’est 490% de plus que les 175 468 rencontres signalées au cours des mêmes six mois en 2020, la dernière année de l’administration Trump.

Mais alors que la réalité le long de la frontière est pire que jamais, la couverture de la crise dans les journaux télévisés du soir sur ABC, CBS et NBC s’est réduite à un filet : seulement quatre minutes et 20 secondes pour tout le mois de juillet (y compris les week-ends), en baisse d’un étonnant 96 pour cent du pic de l’ère Biden de 113 minutes en mars.

Et le 12 août, lorsque les terribles statistiques frontalières de juillet ont été publiées, aucun des trois journaux télévisés diffusés en soirée n’a même pris la peine de les mentionner – mais tous les trois ont trouvé du temps pour les derniers développements du feuilleton juridique entourant la chanteuse Britney Spears.

Cet affaissement de la couverture des journaux télévisés a commencé en avril, car la couverture médiatique du soir de la déferlante frontalière a chuté de 61% (à 44 minutes), même si la situation à la frontière s’était en fait détériorée par rapport à mars. Les journaux télévisés ont continué à se déconnecter en mai, avec seulement 26 minutes de couverture ce mois-ci, bien qu’une fois de plus les chiffres officiels aient montré une augmentation des passages aux frontières.

En juin, la couverture médiatique du soir est passée à 54 minutes, mais la moitié (27 minutes) a été consacrée aux voyages du vice-président Kamala Harris ce mois-ci au Guatemala et au Mexique, puis à la frontière entre le Texas et le Mexique. Sans le voyage de Harris, la couverture aurait été à peu près la même qu’en mai, même si les chiffres officiels ont encore empiré.

Et tandis que les chiffres de juillet montrent plus de rencontres frontalières que n’importe quel mois précédent, la couverture médiatique du soir a maintenant pratiquement disparu. Pas même nouvelles que l’administration Biden libérait des migrants positifs pour COVID dans la communauté pourrait inciter les réseaux de diffusion à l’action.

En juillet, NBC Nightly News n’a généré que 3 minutes et 43 secondes de couverture frontalière, tandis que World News Tonight d’ABC ne gérait que 37 secondes. C’est encore mieux que le CBS Evening News, qui n’a jamais du tout mentionné la crise des migrants en juillet.

Depuis que nous avons commencé à suivre en mars, NBC Nightly News a été le plus assidu à couvrir la frontière, avec 107 minutes de couverture au cours des cinq derniers mois. Le World News Tonight d’ABC n’a produit que 79 minutes de couverture, tandis que le CBS Evening News n’a consacré que 56 minutes au sujet.