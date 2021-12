La crise frontalière de l’administration Biden « rend l’Amérique plus dangereuse »: Brnovich

Le procureur général républicain de l’Arizona, Mark Brnovich, a critiqué mardi les politiques d’immigration « ratées » du président Biden sur « Hannity ».

« Chaque fois que vous pensez… que nous avons touché le fond, quelque chose d’autre se produit », a-t-il déclaré. « Il y a un nombre record de personnes affluant dans ce pays cette année. La semaine dernière encore, notre bureau a été impliqué dans une quantité record de fentanyl saisi. Des Américains meurent. Nos villes sont plus dangereuses en raison de l’échec des politiques de l’administration Biden. «

UN « TERRORISTE POTENTIEL » DE L’ARABIE SAOUDITE A LA FRONTIÈRE USA-MEXIQUE ; LIENS AVEC DES SUJETS D’INTÉRÊT YÉNÉNIS, INDIQUENT LE FED

Les cartels « ont pris le contrôle opérationnel » de la frontière sud, a déclaré Brnovich, ajoutant que l’Arizona a saisi plus de 6 millions de comprimés de fentanyl au cours de la seule semaine dernière.

De telles pilules inondent « tout ce pays », a-t-il poursuivi.

« Des gens vont mourir », a-t-il déclaré.

Biden est au « sommet » de son pouvoir constitutionnel et statutaire lors de la gestion de la frontière, a déclaré Brnovich.

Des chiffres de la liste de surveillance du terrorisme ont été appréhendés et un « terroriste potentiel » saoudien ayant des liens avec des « sujets d’intérêt » yéménites a été arrêté à la frontière sud plus tôt en décembre, selon la US Border Patrol.

« C’est une véritable catastrophe. Ce n’est pas le réchauffement climatique », a-t-il déclaré. « C’est le désastre provoqué par l’homme. L’administration Biden et ses facilitateurs comme Cartel [Sen. Mark] Kelly a apporté ça à notre pays. Des gens vont mourir à cause de l’échec des politiques de l’administration Biden. »

« Honte à l’administration Biden. Honte à … Cartel [Kelly]. Et c’est pourquoi nous devons continuer à nous battre », a-t-il déclaré.

Brnovich a poursuivi en justice l’échec de la construction d’un mur frontalier et de l’expulsion des criminels, a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Comme ils l’ont fait en raison de « l’échec lamentable » du retrait de Biden d’Afghanistan, a-t-il déclaré, « les Américains mourront » à cause de la mauvaise gestion des frontières de Biden.