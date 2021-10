Le week-end dernier, American Greatness a publié un article de John Fonte sur la crise migratoire en tant que « longue lecture du week-end ». Ce week-end, je recommande le long article de Fonte aux lecteurs de Power Line.

L’article de Fonte s’intitule « Migration Crisis Overview: Americanists vs. Transformationists ». Sa thèse est que la politique d’immigration de Joe Biden représente un conflit existentiel pour l’Amérique.

Avant d’aborder cet argument, Fonte fournit une excellente discussion sur l’état déchirant de notre frontière avec le Mexique, un résumé de la politique d’immigration de Biden et un argument convaincant liant le premier au second. Il analyse ensuite la crise frontalière à travers le prisme d’une lutte de pouvoir d’intérêts, de valeurs et de cultures conflictuelles entre cinq forces concurrentes : 1) les cartels, 2) les gouvernements mexicain et centraméricain, 3) les migrants eux-mêmes, 4) les américanistes. , et 5) les transformationnistes.

Qui sont les « américanistes » ? Fonte les décrit comme suit :

[T]qui soutiennent les concepts traditionnels à la fois de la politique d’immigration américaine, en particulier, et du régime américain, ou mode de vie, en général. Ces concepts incluraient les idées selon lesquelles 1) l’immigration devrait servir les intérêts nationaux des citoyens des États-Unis ; 2) que dans la formulation de la politique, nous devrions adhérer à la Constitution, à la primauté du droit et aux statuts promulgués par le Congrès, en bref, « gouverner par le consentement des gouvernés » ; et 3) que l’objectif final de la politique d’immigration est l’assimilation patriotique des nouveaux arrivants au mode de vie américain.

En revanche, les « transformationalistes » sont « ces forces politiques, culturelles et idéologiques en Amérique qui favorisent la « transformation fondamentale » des États-Unis. » Ils croient que l’Amérique est en proie depuis des siècles à un «racisme systémique» qui reste ancré dans nos institutions fondamentales, de sorte que la «transformation fondamentale» de la nation est nécessaire.

Fonte continue de démontrer que l’administration Biden-Harris a explicitement rejeté les trois principes fondamentaux de la tradition d’immigration américaniste : 1) que l’immigration doit d’abord et avant tout servir les intérêts des citoyens américains ; 2) que la politique d’immigration devrait être mise en œuvre avec le consentement du peuple américain ; et que 3) l’assimilation patriotique est l’objectif final de l’immigration.

Quant au troisième volet, il note qu’en avril, Biden est allé jusqu’à interdire l’utilisation du mot « assimilation » par les agences fédérales. Ainsi, selon les mots de Fonte, le président « a répudié un symbole américaniste de base de George Washington à Barbara Jordan que beaucoup considèrent comme une manifestation par excellence du succès traditionnel de l’histoire de l’immigration américaine ».

En conséquence, Biden conclut que Biden est d’accord avec «l’objectif (et les attentes) transformationnistes. . .que la grande majorité des quelque 1,5 million de migrants entrés illégalement aux États-Unis cette année (à l’exception peut-être de certains Asiatiques et Cubains anticommunistes) seront « intégrés » dans le nouveau régime des droits de groupe (l’équité plutôt que égalité) établi par les élites progressistes américaines. Les nouveaux arrivants seront « intégrés » dans la catégorie des groupes « opprimés » dans le cadre culturel marxiste actuel de la vie américaine en tant que conflit entre les groupes « oppresseurs » et les « groupes opprimés ».

C’est du moins l’idée.

Si cette analyse de la situation est correcte, et je pense que c’est probablement le cas, alors il est difficile de contester le point de vue de Fonte selon lequel la politique d’immigration de Biden représente un conflit existentiel pour l’Amérique.