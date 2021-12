La crise nucléaire de l’UE éclate alors que les prix de l’électricité en Allemagne augmentent de 10 % après la fermeture des centrales françaises | Monde | Des nouvelles

La flambée des coûts de l’énergie et du carburant pousse l’inflation à son plus haut niveau depuis près de dix ans

Les actions d’EDF ont plongé jeudi après que le géant français de l’électricité eut découvert des défauts dans une centrale nucléaire et fermé une autre centrale utilisant le même type de réacteurs, ce qui l’a conduit à réduire son objectif de profit principal pour cette année.

Cette décision a fait grimper les prix de l’électricité en Allemagne de près de 10 % mercredi.

Les quatre réacteurs nucléaires d’EDF que l’énergéticien a été contraint de fermer ou de prolonger les arrêts représentent près de 10 % de la capacité nucléaire française.

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a déclaré qu’EDF l’avait informée que l’entreprise avait détecté des fissures dues à la corrosion sur les canalisations d’un réacteur de la centrale de Civaux, dans l’ouest de la France.

Il a déclaré qu’EDF, qui a prolongé l’arrêt de sa centrale de Civaux et a également arrêté la centrale de Chooz dans l’est de la France car elle utilise la même technologie, enquêtait pour déterminer la cause des défauts.

Le chien de garde suivra de près l’examen d’EDF, a-t-il déclaré.

Nucléaire de l’UE : les prix de l’énergie en Allemagne en hausse de 10 % après la fermeture des centrales EDF (Image : GETTY)

Par ailleurs, l’Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire, un autre organisme public, a déclaré que des contrôles sur d’autres réacteurs d’EDF seraient probablement nécessaires.

Ce revers survient alors que la France prévoit un important programme de construction de centrales nucléaires, divergeant de l’Allemagne voisine qui s’est retirée de l’énergie nucléaire après la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011.

Le plus grand fournisseur d’électricité de France a déclaré mercredi soir que des défauts avaient été détectés à proximité des soudures sur les tuyaux du circuit du système d’injection de sécurité dans les deux réacteurs de Civaux.

Il a déclaré que la mise hors ligne des réacteurs de Civaux et de Chooz entraînerait une perte d’environ 1 térawatt-heure d’ici la fin de 2021.

En conséquence, il a réduit son estimation de ses bénéfices de base (EBITDA) à une fourchette de 17,5 à 18 milliards d’euros, contre un objectif précédent de plus de 17,7 milliards d’euros, sur la base des prix actuels du marché.

LIRE LA SUITE: Verrouillage de facto des plus de 65 ans non piqués en France – Boosters OBLIGATOIRES

JPMorgan Cazenove a déclaré que l’impact était susceptible de se prolonger l’année prochaine.

Il a déclaré que le service public français pourrait avoir besoin de dépenser environ 2 à 3 milliards d’euros en 2022 pour racheter une partie de son électricité afin de couvrir les pannes des réacteurs nucléaires, à un moment où les prix de l’électricité atteignent des niveaux record.

Son rapport disait : « Ces estimations sont le pire des cas, mais c’est très important. »

Les analystes de Jefferies ont déclaré que les nouvelles prévisions de bénéfices de base pour 2021 étaient de 3,5% inférieures au consensus.

Les actions d’EDF étaient en baisse de 12,3% à 10h28 GMT jeudi.

Cela survient alors que les pays de l’Union européenne n’étaient pas d’accord avant un sommet jeudi sur la question de savoir si le bloc devrait étiqueter l’énergie nucléaire comme un investissement respectueux du climat, alors que les dirigeants attendent une décision sur la question de Bruxelles.

A NE PAS MANQUER :

Les Britanniques se préparent à un barrage de nouvelles règles après le retrait de l’UE [ANALYSIS]

Sunak critiqué pour avoir visité la Californie alors que les Britanniques font face au chaos de Noël [INSIGHT]

Panique du Brexit : l’économie allemande aux prises avec les exportations britanniques [DATA]

Nucléaire de l’UE : EDF a été contraint de fermer des réacteurs en France (Image : GETTY)

La Commission européenne envisage d’inclure le nucléaire et le gaz naturel dans sa « taxonomie de la finance durable », un règlement qui limitera les activités pouvant être qualifiées d’investissements respectueux du climat.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré : « Nous sommes contre un greenwashing de l’énergie nucléaire… Nous avons des alliés, dont le Luxembourg, mais bien sûr aussi de puissants opposants qui sont partisans de l’énergie nucléaire. »

Soutenant les appels du président français Emmanuel Macron à classer l’énergie nucléaire comme verte, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré : « La Pologne soutient très fortement la possibilité de financer des investissements dans le gaz et dans le nucléaire.

« D’autres ont des doutes à ce sujet et la Pologne l’appelle clairement et je le dirai fermement aujourd’hui pour adopter cela dans les conclusions. »

La Commission a déclaré qu’elle visait à décider ce mois-ci si le nucléaire et le gaz étaient étiquetés verts, mais a eu du mal à résoudre les conflits internes entre les pays du bloc – dont la France et l’Allemagne, qui sont divisés sur les combustibles.

La France, qui tire environ 70 % de son électricité de l’énergie nucléaire, est l’un de ses plus fervents partisans et affirme que les faibles émissions de CO2 du combustible le rendent essentiel dans la transition vers l’énergie verte.

L’Allemagne fait partie des pays opposés et supprime progressivement ses propres réacteurs nucléaires.

Le gaz est également source de division, les pays étant divisés entre ceux qui disent qu’il est nécessaire pour les aider à arrêter le charbon plus polluant, et ceux qui disent qu’étiqueter un combustible fossile comme un investissement vert n’est pas crédible.

La Commission a proposé pour la première fois ses règles de taxonomie en novembre 2020, mais a retardé une décision sur le gaz après un lobbying intense de la part des pays et de l’industrie, et a déclaré qu’elle avait besoin de plus de temps pour recueillir des avis d’experts sur l’impact environnemental des déchets nucléaires.

La taxonomie n’interdit pas les investissements dans des activités non labellisées « vertes ». Mais en limitant le label vert aux activités considérées comme véritablement respectueuses du climat, l’UE vise à affecter des fonds à des projets à faible émission de carbone et à empêcher les entreprises ou les investisseurs de faire des allégations environnementales non fondées.