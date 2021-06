La « crise » raciale dans le Wisconsin ⋆ 10z viral

L’accusation selon laquelle l’Amérique est profondément et irrémédiablement entachée de racisme systémique n’est pas à débattre. Aucun Blanc ne peut être innocent. Votre conscience individuelle n’a pas d’importance. Chacun de nous est un suprémaciste blanc bénéficiant d’une structure suprémaciste blanche. Nous devons confesser notre « privilège blanc ».

Donc, si nous sommes si massivement dominants, pourquoi ne pouvons-nous pas être en désaccord ?

Les médias d’information, qui s’imaginent être l’essence de la démocratie florissante, sont en réalité une force pour réprimer toute dissidence du récit de « justice raciale » ou de « Black Lives Matter ». Débattre de la gauche est un signe de « fragilité blanche », qu’on ne peut accepter à quel point chaque personne blanche est profondément raciste par défaut.

Même en vacances avec ma famille dans le Wisconsin, je l’ai trouvé dans l’édition dominicale de La Crosse Tribune. Les journalistes Emily Pyrek et Olivia Herken ont fait la une de deux articles sensationnels sur le racisme prétendument horrible de l’ouest du Wisconsin en 2021. Le premier article était intitulé “Ils n’écoutent pas” et le sous-titre “Les étudiants noirs se tournent vers ACLU pour rechercher le changement dans les écoles de La Crosse.

Le leader était chargé d’opinions: «Le comté de La Crosse n’a déclaré que le racisme une crise de santé publique, mais les jeunes de la région ressentent le tribut mental, émotionnel et physique des préjugés raciaux – à la fois flagrants et subtils – depuis des années.»

La ville de La Crosse est à 89 % blanche et à 2,4 % noire. La Tribune se considère évidemment comme le gardien agressif des 2,4% en faisant honte aux 89%. Dans ces longs articles, il n’y a pas de porte-parole pour un point de vue opposé. Oh, il y a des administrateurs scolaires qui s’excusent sur la défensive. Il y a des méchants étudiants locaux ténébreux qui font des vidéos où ils répètent des paroles de hip-hop avec le mot N sur Internet. Mais personne n’est autorisé à débattre de l’ACLU ou des étudiants noirs du lycée La Crosse Logan qui sont les principales victimes de l’histoire.

Les sœurs Chaya et Mia Davis sont en deuxième année et en première année à Logan. Vous pouvez sentir la fragilité noire lorsque Chaya a été offensée qu’on lui ait demandé une «preuve» lorsqu’elle a dit à un responsable de l’école qu’elle avait été traitée d’insulte raciale par un camarade de classe. Les journalistes ne disent pas quelle était la prétendue insulte raciale. Phrase d’abord, verdict après ?

L’accusation de racisme est une accusation grave et mortelle, quelque chose qui peut maintenant nuire à l’avenir d’un étudiant, des admissions à l’université aux demandes d’emploi. Demander des preuves est la première étape d’une véritable « justice raciale ». Mais ils définissent toute justice comme soumission aux militants noirs.

Les journalistes de la Tribune ont proclamé que la récente fusillade de la police sur Daunte Wright, 20 ans, à Brooklyn Center, dans le Minnesota « a fait rugir leurs cris pour l’égalité. À l’école, les élèves ont constaté un manque de soutien pour leur détresse et disent que certains enseignants ont exprimé des opinions blâmant les victimes. »

Traduction : les étudiants ont trouvé un manque d’accord total avec leurs arguments radicaux de racisme systémique, et ont été contrariés que certaines personnes « blâmeraient la victime » en suggérant qu’il y avait un point de vue opposé sur la tragédie de Daunte Wright. Vous n’êtes pas autorisé à dire que Wright était recherché par la police pour avoir menacé une femme et lui avoir braqué une arme sur la tempe, et qu’il a résisté à son arrestation et a sauté dans sa voiture pour tenter de s’enfuir. Aucune dissidence des « suprémacistes blancs » ne sera tolérée.

Les médias insistent sur le fait que ce sont eux qui incarnent l’idée que les faits comptent. Mais les faits passent toujours au second plan lorsque la « justice raciale » est le sujet des médias. Si nous ne pouvons pas discuter du sujet controversé du racisme, personne par personne, sur la base de faits et d’intentions réels, à quoi bon le journalisme ?