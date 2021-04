La critique de Big Bull: le film d’Abhishek Bachchan est gâché par une représentation irréelle, une écriture douteuse; pâlit par rapport à Scam 1992

D’autres personnes importantes et éminentes qui ont joué le rôle central dans la transformation de l’homme en Harshad Mehta, y compris sa mère et son jeune frère, ne reçoivent pas de récit charnu dans le film.

Le rôle principal d’Abhishek Bachchan, The Big Bull, est enfin sorti. Le film qui a été sous l’ombre de la série Web Scam 1992 depuis le lancement de sa bande-annonce est bien en deçà de la série Web non seulement en raison de l’avantage du premier venu pour le premier, mais aussi en raison de la mauvaise écriture et de l’omission de nombreux personnages importants de l’histoire, a écrit Shubhra Gupta, critique de cinéma chevronnée associée à l’Indian Express.

Selon Gupta, l’authenticité semble faire défaut dans le film vedette de Bachchan depuis le tout début. En plus de ne pas révéler les noms de personnes réelles et d’événements associés à l’escroquerie Harshad Mehta qui s’est produite dans les années 1990, le film ne parvient pas non plus à capturer le sentiment du marché des actions et de la salle de presse qui ont été parfaitement capturés par Hansal Mehta réalisé Scam 1992. Le Le film trahit également un regard obsolète à cause de l’utilisation répétée de l’expression «le seul et unique Big Bull» non seulement par Bachchan mais aussi par la journaliste Meera Rao qui est interprétée par Ileana D’Cruz et d’autres personnages.

Même si l’on devait faire la paix avec de telles phrases répétitives et un aspect irréel du film, certains des personnages cruciaux qui ont joué un rôle central dans le déroulement des événements réels ont été complètement omis du film. Prenons par exemple l’effacement complet du rôle joué par Debashish Basu qui fait équipe avec la journaliste Suchetra Dalal pour dénicher l’arnaque. D’autres personnes importantes et éminentes qui ont joué le rôle central dans la transformation de l’homme en Harshad Mehta, y compris sa mère et son jeune frère, ne reçoivent pas de récit charnu dans le film.

Parlant de Bachchan, le critique de cinéma Gupta a écrit que le rôle de protagoniste était joué avec la plus grande sincérité par Bachchan, qui était également soutenu par son look parfait montrant des cheveux lissés, des anneaux gras et un ventre émergent. Cependant, même le rôle de Bachchan trahit les lacunes dans l’écriture du film car le personnage manque de conviction et tente de remplir les parties de rires exagérés, de réactions imprévisibles, entre autres. Le film a reçu 1,5 étoiles sur 5 dans la critique Express.

