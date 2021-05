La critique de l’Armée des morts de Zack Snyder et la réaction de la bande-annonce de Cher Evan Hansen

Dans l’émission de cette semaine, Kevin revient avec sa critique de l’Armée des morts de Zack Snyder, et les gars se demandent pourquoi le film n’a décroché que 4/5 étoiles dans chacune de leurs critiques. Nous réagissons également aux nouvelles bandes-annonces de Dear Evan Hansen avec Ben Platt et de Snake Eyes avec Henry Golding.

Sean a rattrapé The Woman in the Window de Joe Wright qui a frappé Netflix la semaine dernière, et les choses ne se sont pas si bien passées. En outre, certaines nouvelles importantes de l’industrie ont été publiées à la fin de la semaine dernière selon lesquelles Disney réduirait sa fenêtre de sortie en salles à 45 jours par rapport aux 90 jours traditionnels, et nous discutons de ce que cela pourrait signifier pour aller de l’avant.

BlendGame de cette semaine nous fait parcourir la filmographie de l’un de nos favoris, et ancien invité Zack Snyder. La semaine prochaine, nous devons décider laquelle des performances d’Emma Stone est notre préférée absolue, et vous pouvez jouer à la maison en tweetant dans votre choix en utilisant #EmmaStoneBlend.