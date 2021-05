La critique de l’enfance du prince Harry par rapport aux plaintes du prince Charles, selon des sources | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a déclaré qu’il voulait «briser le cycle» de «la douleur et la souffrance» en élevant ses enfants. Harry impliquait la parentalité de Charles et, par association, de la reine et du prince Philip comme cause fondamentale.

S’exprimant sur le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard, Harry a déclaré que son père l’avait traité «comme il était traité».

La famille royale aurait été déconcertée par les commentaires alors que des assistants auraient déclaré au Telegraph que Harry avait fait preuve d’un «manque de compassion lamentable».

Cependant, le journal a ajouté que des sources proches des Sussex ont souligné à quel point les commentaires de Harry n’étaient pas différents des remarques de Charles sur son enfance malheureuse dans la biographie de Jonathan Dimbleby en 1994.

«Le prince de Galles: une biographie» a décrit comment Charles se sentait comme un étranger au sein de sa famille.

La vidéo suggérait que le duc parlera de la mort de sa mère et de l’expérience d’assister à ses funérailles.

La série documentaire en cinq parties, intitulée «The Me You Can’t See», devrait sortir vendredi.

La bande-annonce montrait des images d’Harry, 12 ans, participant à la procession avant les funérailles de la princesse Diana en 1997.

Au cours de la courte vidéo, Harry a déclaré à Oprah: “Prendre cette décision de recevoir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse. Dans le monde d’aujourd’hui plus que jamais, c’est un signe de force.”

Meghan Markle a également brièvement figuré dans la bande-annonce avec son mari et portait un T-shirt imprimé avec le slogan «Raising the Future».