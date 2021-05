La critique discréditée de DeSantis Rebekah Jones vient de saper son cas de manière spectaculaire – RedState ⋆ .

Nous avons rapporté la semaine dernière comment le faux «data scientist» Rebekah Jones avait été complètement dénoncé comme une fraude par l’écrivain conservateur Charles CW Cooke, qui a fait des recherches et a écrit ce qui est peut-être l’article le plus définitif et le plus complet sur Jones à ce jour.

Dans l’article, il a bombardé ses affirmations les plus explosives sur ce qu’elle prétendait avoir été invitée à faire sur le tableau de bord COVID de Floride au nom du gouverneur Ron DeSantis avant son licenciement l’année dernière. Cooke a également documenté à quel point les représailles vicieuses et malhonnêtes après avoir été rejetées (que ce soit par un employeur ou un homme) sont l’une des caractéristiques les plus notoires de Rebekah Jones.

Inutile de dire que l’exposé de Cooke a complètement secoué Jones et encore plus dérangé qu’elle ne l’est normalement – à tel point que jeudi soir, après que l’animateur de Fox News Tucker Carlson ait fait un segment amplifiant le travail de Cooke détaillant sa tromperie de masse, Jones a pris la machine Twitter pour proclamer que Carlson a dit quelque chose à son sujet qui n’était pas vrai.

«Supprimer les décès n’a jamais été quelque chose que l’on m’a demandé de faire. Je n’ai jamais prétendu que c’était le cas », a-t-elle déclaré dans un tweet maintenant supprimé.

Sauf ouais. Elle a fait cette affirmation, comme l’a souligné le critique de Jones, Max Nordau, avec des reçus comprenant un autre tweet supprimé de décembre dernier lorsqu’elle a déclaré qu’on lui avait dit de «supprimer les cas et les décès»:

Nous avons surpris Rebekah Jones dans le mensonge le plus direct qu’elle ait jamais dit. 24/12/2020 “La femme qui m’a dit de supprimer les cas et les décès blâme maintenant les MÉDECINS pour l’arriéré des décès.” 20/05/2021 «La suppression des décès n’a jamais été quelque chose que l’on m’a demandé de faire. Je n’ai jamais prétendu que c’était le cas. pic.twitter.com/JCQ4ym5758 – Max (@MaxNordau) 21 mai 2021

Nordau a également expliqué qu’elle n’avait à l’origine fait aucune réclamation en mai dernier sur le fait qu’on lui avait demandé de manipuler le tableau de bord COVID en supprimant des cas et des décès, mais qu’elle avait rapidement changé son histoire lorsqu’elle a réalisé à quel point cela lui ferait des fangirling médiatiques (ce qui est exactement ce qui s’est passé):

Cet article du 23 mai 2020 notait que «Jones n’a allégué aucune falsification des données sur les décès». Mais c’est à ce moment-là qu’elle a été renvoyée pour la première fois. Puis elle a changé son histoire pour la rendre plus intéressante. Maintenant, elle est en train de le changer .https: //t.co/BODYbRfgRv – Max (@MaxNordau) 21 mai 2021

L’admission accidentelle de Jones selon laquelle elle a menti sur le fait qu’on lui aurait dit de supprimer les décès COVID ne peut signifier qu’une chose, comme l’a noté Cooke dans un article de suivi:

Ou, en d’autres termes: Jones a confirmé cette semaine qu’elle avait menti sur le rôle qu’elle a joué dans le département. Et, une fois qu’elle avait fait cela, elle ne pouvait plus rien faire d’autre que revenir sur sa revendication principale. Aucun accès direct à la base de données signifie aucune possibilité de supprimer des données de la base de données. Aucune possibilité de supprimer des données de la base de données signifie qu’aucune revendication selon laquelle on lui a demandé de supprimer des données de la base de données. Aucune affirmation selon laquelle on lui a demandé de supprimer des données de la base de données ne signifie aucun scandale. Jeu terminé.

Il est temps de flipper. Et avoir le coup final porté par la coupable elle-même grâce à son incapacité à se souvenir et à suivre ses propres mensonges n’était que la cerise sur le gâteau.

En rapport: La nouvelle attachée de presse de Ron DeSantis marque un coup direct sur Jake Tapper pour la couverture inclinée de Rebekah Jones