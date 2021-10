La critique du film MCU Eternals bombardée sur IMDb à propos de la représentation LGBT +

Kumail a depuis supprimé le tweet (Photo : Rich Fury/.)

La star d’Eternals, Kumail Nanjiani, s’est prononcée après que le film MCU a été « bombardé » avant sa sortie en raison de l’inclusion de la représentation LGBT +.

Il ne reste que quelques jours avant la sortie du film épique Marvel réalisé par la lauréate d’un Oscar Chloe Zhao, présentant aux fans la race extraterrestre immortelle qui vit sur Terre en secret depuis des milliers d’années.

L’histoire met en scène le premier super-héros ouvertement gay du MCU, Phastos, interprété par Brian Tyree Henry.

Bien qu’il ne soit pas encore sorti pour une sortie générale, il a été rapporté qu’IMDb a été inondé de critiques négatives avec l’intention de baisser sa note.

Selon The Direct, il y avait plus de 400 critiques d’une étoile pour Eternals sur IMDb une semaine avant son lancement, dont beaucoup faisaient référence à sa représentation LGBT + et à l’inclusion d’un baiser gay.

Le site aurait maintenant supprimé l’option pour les critiques du public jusqu’à ce que les cinéphiles puissent voir le film sur grand écran.

Dans un tweet supprimé depuis, Kumail – qui joue Kingo dans l’aventure bourrée d’action – a répondu au rapport d’Eternals étant « revue bombardée », en écrivant : « On dirait que nous dérangeons les bonnes personnes », avant de promouvoir la date de sortie .

Kumail a maintenant supprimé son tweet sur le « review bombing » (Photo : Twitter/@kumailn)

Ce n’est pas la première fois qu’un film est la cible de critiques négatives avant même que le public n’ait eu la chance de le regarder.

Lorsque Capitaine Marvel est sorti en 2019, avec Brie Larson dans le rôle principal, il a été affirmé qu’il avait été inondé de commentaires négatifs sur Rotten Tomatoes avant sa sortie, des trolls critiquant les croyances féministes de l’acteur et la promotion perçue du féminisme par le film.

Plus tôt cette semaine, les stars d’Eternals sont arrivées à Londres pour la première britannique du blockbuster, avec Angelina Jolie s’ouvrant à Metro.co.uk à quel point elle est fière de montrer à ses filles qu’ « elles peuvent être féminines et imparfaites » à travers son personnage, Thena.

« Ce que j’étais heureux de montrer à mes filles, c’est qu’être une femme forte signifie aussi être féminine et vulnérable, ouverte et imparfaite », a déclaré l’acteur.

Nouvelles du Showbiz américain



« C’est ce que j’aime le plus, c’est qu’elle a du mal à être forte, et cela la rend en quelque sorte plus forte. »

L’écrivain d’Eternals, Kaz Firpo, a également révélé qu’il y avait neuf scènes post-crédit qui n’avaient pas fait la coupe finale, affirmant qu’il y en avait des « vraiment épicées » qui devaient être laissées de côté.

Metro.co.uk a contacté IMDb pour commentaires.

Eternals devrait sortir dans les cinémas britanniques le 5 novembre.

