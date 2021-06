in

L’amélioration de la journée était une partie essentielle du processus derrière Peter Rabbit 2: The Runaway, car James Corden et le reste de la distribution vocale ont été naturellement encouragés par Will Gluck à vraiment y aller. Grâce à cet esprit de liberté comique, Corden a admis que beaucoup de matériel avait jailli qui n’avait pas été intégré à Peter Rabbit 2. sorti pour la campagne promotionnelle du film :