La Croatie balaie en double et dessine une image curieuse sur le podium

Nikola Mektic et Mate Pavic ont remporté la première médaille d’or en tennis des Jeux. C’était en finale du double messieurs contre ses compatriotes Cilic et Dodig (6-4, 3-6 et 10-6 au super tie-break). Sur le podium, les quatre ont posé ensemble avec le drapeau de leur pays, sans distinguer qui avait remporté l’or et qui avait remporté l’argent, dessiner une grande image olympique.

Le meilleur couple du circuit, champions cette année de huit titres, y compris ni plus ni moins que Wimbledon, ont souffert contre des vétérans Cilic et Dodig, avec un excellent itinéraire le long et la largeur de la piste.

la Croatie, qui a ajouté trois médailles en tennis depuis Séoul’88, a accroché deux de la traction, un or historique et un argent. Avant ils n’avaient atteint que la troisième place du classement : Goran Ivanisevic, à Barcelone 1992, en simple et en double avec Goran pripique; Oui Mario Ancic et Ivan Ljubicic, à Athènes en 2004. “C’est un grand jour pour notre pays”, ont commenté les vainqueurs à l’issue du match.

De leur côté, les Néo-Zélandais Marcus Daniell et Michael Vénus ils ont accroché le bronze après avoir battu dans le match pour la troisième et la quatrième place Austin Krajicek et Tennys Sandgren par 7-6 (3) et 6-2. Le couple néo-zélandais a été stupéfait de voir les quatre Croates ensemble sur le podium.