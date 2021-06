La Croatie échoue après un retour époustouflant alors que l’Espagne surmonte le drame tardif et son propre objectif bizarre pour remporter le match du tournoi jusqu’à présent à l’Euro 2020 en prolongation

Espagne, ennuyeux? Les Espagnols sont qualifiés pour les quarts de finale de l’Euro 2020 avec une victoire 5-3 sur la Croatie – mais cela raconte à peine l’histoire.

Les Croates sont revenus de deux buts à cinq minutes du temps réglementaire alors que Mislav Orsic et Mario Pasalic ont stupéfié La Roja pour forcer en quelque sorte la prolongation.

.

Cela doit être le jeu du tournoi jusqu’à présent

Mais il ne devait pas y avoir de conte de fées car un superbe but d’Alvaro Morata et un autre de Mikel Oyarzabal ont assuré une victoire espagnole.

Il semblait que le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta et Ferran Torres de Man City avaient effectué un revirement pour l’Espagne plus tôt, dans un match de montagnes russes qui a vu les deux équipes revenir par derrière.

Le gardien espagnol Unai Simon n’a pas réussi à contrôler une simple passe en retrait de Pedri et a regardé avec horreur le ballon filer dans ses propres filets à la 20e minute.

La Roja a surmonté l’erreur et a fait payer sa domination peu de temps après, Serabia égalisant après des vagues de pression avant la mi-temps.

.

Il y a eu neuf buts contre son camp à l’Euro 2020, les mêmes que toutes les éditions précédentes combinées

Azpilicueta a complété un beau mouvement d’équipe après la pause, rentrant chez lui d’un centre de Torres pour marquer son premier but international et devenir le plus vieux buteur d’Espagne à 31 ans et 304 jours.

Ensuite, Torres a marqué son propre but, capitalisant sur une défense croate bâclée et mettant apparemment le jeu au lit.

Mais le match était loin d’être terminé car les Croates, bien qu’ayant à peine un tir dans le match, ont mis en place une finition tendue lorsque Mislav Orsic en a retiré un avec l’aide de la technologie de la ligne de but après une bousculade dans la surface espagnole.

Avec si peu de temps restant, l’Espagne était toujours grande favorite, jusqu’à ce que Mario Pasalic frappe dans la deuxième minute du temps additionnel.

.

La Croatie a réussi un retour miraculeux de 3-1

La star d’Atalanta, qui a passé six ans dans les livres à Chelsea mais n’a jamais fait d’apparition, a prouvé sa valeur sur la plus grande scène imaginable.

Malheureusement, leurs exploits seraient finalement vains puisque l’Espagne a montré sa classe en prolongation.

Morata a fait taire ses critiques avec une incroyable volée du pied gauche, avant qu’Oyarzabal ne double la mise.

Cependant, s’exprimant sur les commentaires de talkSPORT, l’ancien ailier anglais Trevor Sinclair a déclaré: “Je ne veux toujours pas dire que c’est fini!”

En fin de compte, c’était le cas, mais la Croatie quitte le tournoi la tête haute, ayant offert au neutre le meilleur match de l’Euro 2020 jusqu’à présent.

Quant à l’Espagne, devenir la première équipe de l’histoire à marquer cinq buts en deux matches d’Euros consécutifs n’est pas vraiment la marque de cette équipe ennuyeuse dont tout le monde se moquait.