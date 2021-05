La Croatie émet un mandat de perquisition et d’arrêt contre l’ancien entraîneur du Dinamo Zagreb

12/05/2021 à 17:25 CEST

Zoran Mamic, ancien entraîneur et directeur sportif du club de football Dinamo, est recherché par mandat d’arrêt international, publié ce mercredi, car il est un fugitif de la justice après avoir été condamné pour fraude à 4 ans et 8 mois de prison, a rapporté l’agence locale Hina.

Le ministère croate de l’Intérieur a expliqué que Mamic n’est pas allé à la prison où il doit purger sa peine. Le délai qu’il avait pour le faire a expiré à minuit lundi dernier.

La Cour suprême a confirmé en mars dernier, en deuxième instance, la condamnation de Mamic, ainsi que de son frère, l’ancien directeur du Dinamo Zdravko Mamic, et de deux autres personnes, si elles avaient détourné les fonds du club en retirant illégalement 15,3 millions d’euros de leurs coffres.

Les détournements de fonds auraient également été effectués par le biais de transferts de joueurs, comme Luka Modric à l’anglais Tottenham en 2008 ou Mateo Kovacic à l’Inter Milan en 2013.

Les frères Mamic ont la double nationalité croate et bosniaque. Tous deux se trouvent en Bosnie-Herzégovine voisine, vers laquelle Zdravko Mamic avait déjà fui en 2018 à la suite de la condamnation en première instance, qui l’a condamné à six ans et selon la condamnation confirmée, il a été condamné à six ans et demi de prison. .

En 2019, un tribunal de Bosnie-Herzégovine a refusé de l’extrader vers la Croatie.

Le porte-parole du tribunal régional de Zagreb, Kresimir Devcic, a déclaré aujourd’hui à la presse qu’il espérait que Zoran Mamic serait détenu par les autorités bosniaques afin que la justice décide plus tard de son extradition.