La Croatie en demi-finale de la Coupe Davis 2021 : programme et où regarder à la télévision

02/12/2021 à 17:51 CET

Les demi-finales du Coupe Davis 2021 Ils nous apportent l’une des rencontres les plus symboliques qui puisse être. C’est un affrontement entre deux puissances voisines : Croatie et Serbie, les deux pays du Balkans. Dans cette rencontre, le numéro un mondial se démarque, Novak Djokovic, qui a jeté son équipe sur le dos pour détruire sans ambiguïté les rivaux qu’il a rencontrés tout au long de son cadre.

La rivalité entre les deux pays est si forte que la Djokovic a assuré que cette confrontation est une « motivation supplémentaire ». Bien sûr, Djokovic lui-même a fait l’éloge de Crocia, assurant que l’amitié et la camaraderie avec leurs voisins prévalent. En outre, il a également souligné la grande paire de double qu’ils ont : Mate Pavic et Nikola Mektic.

HORAIRE ET O VOIR LA CROATIE – SERBIE DE LA DEMI-FINALE DE LA COUPE DAVIS 2021

Nous pouvons profiter de ce match intéressant entre deux grands rivaux sur Vendredi 3 décembre à 16h. De plus, il peut être suivi Movistar +, Movistar Deportes et #Vamos. De plus, à partir de SPORT.es, vous pouvez profiter d’une narration en direct des événements.