La Croatie et l’Ecosse jouent une finale à Hampden Park

in

21/06/2021 à 21:05 CEST

.

Une finale, un match sans retour en arrière. C’est ce que vous voyez dans le stade Hampden Park à Glasgow auquel la Croatie et l’Ecosse s’accrochent pour tenter de prolonger leur avenir dans le Championnat d’Europe.

La réunion de Glasgow est-elle la dernière chance de l’équipe des Balkans, loin des attentes suscitées par son statut de vice-champion du monde. Et c’est aussi une occasion unique pour l’Ecosse, qui pour la première fois dans l’histoire de la compétition peut franchir la phase de groupes.

Les doutes envahissent la Croatie. L’euphorie stimule l’Ecosse. Deux ambiances générées par les performances différentes des deux jusqu’à présent ce tournoi. Alors que l’équipe croate n’a échoué ni avec l’Angleterre ni avec la République tchèque, avec laquelle elle a fait match nul malgré sa vitole préférée, l’équipe écossaise a montré une bonne image lors de sa première et est sortie renforcée après le duel contre l’équipe anglaise.

Même dans le tableau avec un seul point, seul le triomphe leur sert à tous les deux d’avoir des options de classement. Tout ce qui ne gagne pas condamne quiconque à adieu au tournoi. La pression menace les visiteurs, l’optimisme pousse les habitants. Mais personne ne connaît la victoire dans la compétition jusqu’à présent.

La Croatie affronte la visite à Glasgow en s’accrochant aux mathématiques pour amender un championnat d’Europe jusqu’ici décevant tant pour le jeu que pour les résultats obtenus. Il a perdu l’équipe de Zlatko Dalic contre l’Angleterre et n’a pas pu battre la République tchèque.

La situation appelle un retournement de situation dans l’effectif de Dalic qui ne pourra pas encore compter de son côté Borna Borisic. Il donne des symptômes de fatigue Croatie. Malgré cela, l’entraîneur garde confiance dans les arrières qui composent Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domadoj Vida et Josko Gvardiol, remplaçant de Borisic.

Avec Luka Modric et Mateo Kovacic incontestablement le retour du milieu de terrain de l’Inter Marcelo Brozovic, remplaçant contre la République tchèque, semble évident. Des doutes surgissent d’ici. Nikola Vlasic ou Luka Ivanusec, qui ont donné un très bon feeling lors du dernier match, ont brigué la quatrième place au milieu de terrain. jevan Perisic, le buteur du seul but croate à ce jour est fixé en attaque. L’autre place peut être pour Bruno Petkovic au détriment d’Ante Rebic.

Ce n’est que dans deux de ses cinq matches continentaux que la Croatie a échoué en phase de groupes. Les quarts de finale atteints deux fois, c’est le meilleur rôle de l’équipe des Balkans dans un championnat d’Europe. En France 2016, il a atteint la huitième place.Pour l’Ecosse, la qualification est un jackpot. La tenue de Steve Clarke peut entrer dans l’histoire. Il n’a jamais atteint les playoffs. Lors de ses deux précédentes apparitions, en Suède 1992 et Angleterre 1996, il était bloqué dans la première phase. Désormais, une victoire dans son domaine le placera pour la première fois parmi les seize rescapés.

La bonne image offerte lors de leurs précédents matches, c’est l’espoir écossais qui n’a pas encore marqué jusqu’à présent dans la compétition. Ils ont perdu 2-0 contre la République tchèque dans un duel dans lequel ils n’étaient pas inférieurs et il a protégé l’Angleterre, qu’il a pu gagner dans une confrontation qui s’est terminée sans but mais avec une équipe renforcée.

Clarke doit gérer le revers de dernière minute de l’un de ses footballeurs les plus en forme, le milieu de terrain Billy Gilmour qui a été testé positif pour Covid mardi. L’entraîneur écossais a trouvé un bloc solide et ne semble pas choisir de changer une situation qui lui a répondu bien que l’absence du meilleur joueur élu contre l’Angleterre est un revers.

Milieu de terrain de Southampton Stuart Armstrong est le choix le plus naturel pour l’équipe écossaise bien que Clarke puisse également choisir Liam Cooper ou James Forrest même si cela signifie perturber une ligne.

A l’abri dans les trois centres et déjà récupéré Scott McTominay, qui est accompagné de Grant Hanley et Kieran Tierney n’a aucun doute sur la suite. Celui qui prendra la place de Gilmour achèvera une médullaire dans laquelle ils apparaissent Stephen O’Donnell et surtout Andrew Robertson dans les groupes.

John McGinn, devant l’arrière et Callum McGregor et Gilmour en complément dans la zone large, l’attaque revient à Lyndon Dykes et Che Adams.

Compositions probables :

Croatie: Dominik Livakovic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domadoj Vida, Josko Gvardiol ; Marcelo Brozovic, Luka Modric, Mateo Kovacic ; Nikola Vlasic, Bruno Petkovic et Ivan Perisic

Écosse: David Marshall ; Scott McTominay, Grant Hanley, Kieran Tierney ; Stephen O’Donnell, John McGinn, Stuart Armstrong, Callum McGregor, Andrew Robertson ; Lyndon Dykes et Che Adams.

Arbitre: Fernando Rapallini (ARG)

Stade: Parc Hampden, Glasgow

Heure: 21h00.