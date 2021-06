La Croatie ne s’agenouillera pas avant les matches de l’Eurocup

10/06/2021 à 18:52 CEST

.

Les joueurs de l’équipe nationale croate ne s’agenouilleront pas avant les matches de l’Eurocup “parce que cela ne symbolise rien dans la lutte antiraciste dans le pays des Balkans”, a déclaré la Fédération croate de football (HNS).

La Croatie commencera son voyage à travers l’Euro 2020 dimanche à Wembley contre l’Angleterre où la coutume de mettre un genou sur l’herbe quelques secondes avant que l’arbitre ne signale le début du match est enracinée, en soutien au mouvement « Black Lives Matter » contre le racisme.

“La Fédération croate de football et tous les membres de l’équipe nationale condamnent toujours et partout toute forme de discrimination. Nous respectons le droit de chaque individu et organisation de choisir sa position contre le racisme. HNS estime que tous les joueurs ont le droit d’avoir une opinion sur ces enjeux et choisissez comment vous positionner », a déclaré le porte-parole de la fédération croate, Tomislav Pacak.

Avant le match amical contre la Belgique, les joueurs de l’équipe nationale croate ne se sont pas agenouillés, contrairement aux Belges.

“Le HNS respecte la position des membres de l’équipe nationale et ne leur imposera pas l’obligation de s’agenouiller, ce qui dans la culture croate n’est pas un symbole de la lutte contre le racisme et les discriminations”, a-t-il ajouté. Pacak.