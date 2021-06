La Croatie rejoint les possibles “noix de coco” au deuxième tour… si l’Espagne se qualifie

22/06/2021 à 23:18 CEST

Toutes les possibilités sont ouvertes en 90 minutes. L’Espagne peut être première, deuxième, troisième du groupe ou être éliminée. Mais certains de ses rivaux en fonction du classement final sont déjà esquissés. Les plus redoutables sont les Pays-Bas et la Belgique, qui ont ajouté leurs neuf points à la solvabilité. Ce serait l’équipe de Luis Enrique en cas de troisième, c’est-à-dire s’ils font match nul contre la Slovaquie et que la Pologne ne bat pas la Suède. Contre ceux de Memphis Depay et Frenkie de Jong ils joueraient le dimanche 27 à 18h00 à Budapest et si le rival est les “diables rouges”, ce serait un peu plus tard (21h00) et dans ce cas ils se poursuivrait à La Cartuja.

Si l’Espagne bat la Slovaquie et la Suède bat la Pologne, les Rouges finiront deuxièmes du groupe et ici le rival est déjà à l’abri : le deuxième du groupe D, qui s’est éclairci hier soir. C’est la Croatie, vice-champion du monde, qui a battu l’Écosse 3-1 et va de moins en plus dans le tournoi. Ce serait lundi (18h00) à Copenhague.

Pour terminer premiers et avoir un rival plus abordable, les hommes de Lucho doivent gagner et la Suède perdre ou les Scandinaves font match nul et dans un triple nul avec la Pologne, ils ont la plus grande différence de buts. Ils affronteraient vraisemblablement la République tchèque, troisième de leur groupe et qui, avec quatre points, est assurée de jouer les huitièmes de finale, comme la Suisse. L’Espagne se rendra à Hampden Park Glasgow pour clôturer les huitièmes de finale mardi prochain à 21h00.