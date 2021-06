La Croatie, un vice-champion mondial réinventé

26/06/2021

Le à 23:02 CEST

Réinventez-vous ou mourez. Au soccer, les équipes gagnantes doivent apporter des changements à leur apogée pour ne pas tomber dans la stagnation. Après avoir été la révélation de la dernière Coupe du monde, dont elle était vice-championne, la Équipe de Croatie de football a commencé une nouvelle étape dans le même cycle, menée par Zlatko Dalic. Plusieurs footballeurs de la colonne vertébrale ‘Vatreni’ ils ont fait un pas de côté pour permettre l’entrée des troupes de la nouvelle génération : les anciens bleus Rakitic, Mandzukic et Subasic ont annoncé leur retraite de l’équipe nationale et Strinic a interrompu sa carrière de footballeur en raison de problèmes cardiaques.

Entre le onze de départ de la finale de la Coupe du monde en Russie et celui du troisième match de la phase de poules de ce Championnat d’Europe, qui leur a permis de dissiper les doutes des deux premières journées et de se qualifier pour les huitièmes, la Croatie a fait six changements. Les quatre footballeurs mentionnés ont été rejoints par les absences de Vrsaljko Oui Rébic, qu’ils ont commencé lors de la défaite contre l’Angleterre et lors du match nul contre la République tchèque, mais pas contre l’Écosse, le match dans lequel les hommes de Dalic ont montré une version similaire à celle dans laquelle ils ont été autorisés à jouer il y a moins de trois ans l’un des exploits les plus surprenants de l’histoire récente de la Coupe du monde.

Les doutes de Dalic

L’âge moyen du nouveau lot croate –Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Kovasic, Vlasic et Petkovic– a 24 ans, un chiffre assez bas qui s’intègre parfaitement au couple vétéran de défenseurs centraux formé par Lovren Oui Durée de vie, le leadership de Modric et la hiérarchie de Brozovic au centre du terrain et l’inspiration offensive de périsique, tous présents en Russie.

En vue du cross contre l’Espagne, Dalic ne pourra pas compter sur Lovren, sanctionné, et vous devrez trouver une alternative. Gvardiol est le favori pour le remplacer, ce qui permettrait à Barisic d’entrer dans le onze de départ, en tant qu’arrière gauche. Sur le flanc droit, l’équipe des Balkans hésite entre donner une continuité à l’irruption de Juranovic ou faire à nouveau confiance à Vrsaljko. En attaque, il semble que Rebic aura du mal à se réapproprier.