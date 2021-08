La croisade anti-masque de Ron DeSantis a déclenché une révolte ouverte des commissions scolaires

Mercredi, trois conseils scolaires du comté de Floride ont voté pour exiger que presque tous leurs élèves portent des masques à l’école. Maintenant, au moins cinq commissions scolaires, certaines dans les régions les plus peuplées de l’État, ont des mandats de masque qui défient ouvertement un ordre du gouverneur républicain Ron DeSantis cherchant à rendre les masques facultatifs dans les écoles.

“Si la conséquence est finalement mon travail, mon salaire, je suis prêt à l’accepter, mais je ne suis pas prêt à me plier à ma conviction”, a déclaré Alberto Carvalho, directeur des écoles publiques du comté de Miami-Dade, à propos de la priorité accordée à la santé des élèves par rapport à celle de DeSantis. ordre.

On ne sait pas encore jusqu’où le gouverneur et ses alliés iront dans leurs représailles contre les responsables pro-masques comme Carvalho, mais les comtés pro-masques comme Miami-Dade ont également un puissant allié de leur côté : le président Joe Biden.

Après que des responsables au niveau de l’État aient menacé de suspendre le financement des comtés avec des exigences de masquage – dans un geste particulièrement sarcastique, le commissaire à l’éducation de l’État, Richard Corcoran, a suggéré de retenir un montant de financement égal aux salaires du surintendant du comté et des membres de son conseil scolaire – la Maison Blanche a annoncé que les fonds fédéraux pourraient être utilisés pour rendre les districts scolaires entiers s’ils sont punis pour avoir exigé des masques.

“Notre priorité doit être la sécurité des élèves, des familles, des éducateurs et du personnel de nos communautés scolaires”, a déclaré Biden dans une note au ministère de l’Éducation, qui demande au secrétaire Miguel Cardona “d’évaluer tous les outils disponibles” qui peuvent empêcher les gouverneurs de nuire à la santé des élèves.

Parce que les enfants de moins de 12 ans ne sont pas encore éligibles à la vaccination, les masques sont l’un des outils les plus efficaces pour ralentir la propagation du Covid dans les écoles. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les masques en tissu multicouches peuvent bloquer jusqu’à 50 à 70 % des fines gouttelettes connues pour propager le virus.

Il s’agit d’un combat aux enjeux élevés pour savoir qui doit décider de protéger ou non la santé des enfants. Comme le note Ron Brownstein de l’Atlantique, la lutte entre DeSantis et plusieurs comtés urbains de Floride est une lutte contre la «préemption de l’État rouge» – une pratique courante dans laquelle les États dirigés par les républicains invalident les politiques progressistes dans les villes et autres localités dirigées par les démocrates. Et ce combat est d’autant plus compliqué que le gouvernement fédéral est prêt à dépenser ses propres fonds pour saper l’attaque de DeSantis contre la santé publique.

De plus, si les comtés pro-masque l’emportent, cela enhardira probablement les commissions scolaires d’autres États qui interdisent les mandats de masque. Au moins sept autres États – Texas, Arizona, Iowa, Oklahoma, Caroline du Sud, Tennessee et Utah – ont des politiques au niveau de l’État interdisant les exigences de masquage dans les écoles. Les districts scolaires d’au moins certains de ces États ont également commencé à résister aux politiques anti-masquage – un district du Texas, par exemple, a tenté d’exiger des masques en les intégrant à un code vestimentaire.

Il s’agit d’un combat aux enjeux très élevés : la santé et la vie des enfants. Bien que les cas graves soient rares chez les enfants, ils ne sont pas inconnus. Et un très faible pourcentage d’enfants infectés par le Covid-19 meurent de la maladie.

Comment la Floride en est-elle arrivée à ce point ?

Ron DeSantis est un invité fréquent de Fox News et un proche allié de l’ancien président Donald Trump. DeSantis est également largement perçu comme ayant des ambitions présidentielles, obtenant un profil national et un soutien d’extrême droite, en tant qu’opposant déclaré à de nombreuses mesures de santé publique destinées à ralentir la propagation de Covid-19.

Sa résistance aux mesures de santé publique a cependant été désastreuse pour l’État de Floride. La Floride a actuellement le deuxième taux d’infections à Covid par habitant le plus élevé aux États-Unis, juste derrière le Mississippi. Plus de 16 000 personnes en Floride sont hospitalisées avec Covid, mercredi. L’État est sur le point de manquer de lits d’hôpitaux. Un ambulancier paramédical de Floride a déclaré à BuzzFeed News que « nous empilons des patients dans les couloirs, empilons des patients dans la salle d’attente ».

DeSantis, quant à lui, a largement présenté son opposition aux mandats de masque scolaire comme une question de droits parentaux. Fin juin, DeSantis a promulgué une « Déclaration des droits des parents », qui limite le pouvoir des gouvernements étatiques et locaux de « violer les droits fondamentaux d’un parent de diriger l’éducation, l’éducation, les soins de santé et la santé mentale de son ou son enfant mineur. Un mois plus tard, DeSantis a cité cette loi dans un décret visant à garantir « la liberté des parents de choisir » si leur enfant doit porter un masque à l’école.

Bien que l’ordonnance du 30 juillet de DeSantis n’interdise pas aux enfants de porter des masques, elle ordonne aux départements de la santé et de l’éducation de Floride d’imposer des règles empêchant les districts scolaires de « violer[ing] le droit des parents en vertu de la loi de Floride de prendre des décisions en matière de soins de santé pour leurs enfants mineurs » – comme la décision de ne pas porter de masque.

De plus, l’ordonnance ordonne au commissaire à l’éducation Corcoran de retenir « les fonds publics des commissions scolaires non conformes ».

Ces politiques sont impopulaires. Selon un sondage effectué début août auprès d’électeurs probables de Floride, 62 % pensent que « les masques devraient être obligatoires pour tous les enfants ». Moins d’un tiers des électeurs ont convenu avec DeSantis que les masques ne devraient pas être obligatoires.

La commande de DeSantis a également eu des résultats prévisibles. Avant que le comté de Hillsborough ne mette en œuvre son exigence de masque, plus de 8 000 de ses étudiants étaient en quarantaine ou en isolement en raison d’une éventuelle exposition à Covid (bien que certaines de ces expositions se soient produites en dehors du campus). Lors de la réunion du conseil scolaire instituant le mandat du masque à Hillsborough, les prestataires de soins de santé ont averti qu’un mandat était nécessaire car les salles d’urgence «se noient de patients».

Bien que certains parents présents à la réunion de Hillsborough aient fait écho à la rhétorique de DeSantis sur les droits parentaux – un parent anti-masque a affirmé qu’ils «savaient ce qui est le mieux pour mes enfants» – d’autres ont exigé que le conseil scolaire protège leurs enfants.

« J’étais dans une chambre d’hôpital », a déclaré une mère qui avait perdu un enfant à cause d’une autre maladie que Covid, et qui ne voulait pas que d’autres enfants meurent. « Des médecins m’ont dit que nous faisions tout ce que nous pouvions. J’ai déjà été avec un enfant mort. Nous pouvons sauver ces enfants.

De plus, avant même que les élèves ne commencent à retourner à l’école, la Floride affichait certains des taux d’infections à Covid chez les enfants les plus élevés du pays. Jeudi matin, seuls deux lits de soins intensifs pédiatriques étaient disponibles dans tout le comté de Broward.

DeSantis peut-il être arrêté ?

Le gouvernement fédéral a récemment suggéré qu’il pourrait engager des poursuites contre les États qui bloquent les exigences en matière de masques dans les écoles. Dans une lettre envoyée à plusieurs gouverneurs d’État, le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, a fait valoir que les districts scolaires qui ont accepté certains fonds fédéraux sont légalement tenus d’exiger des masques.

« L’American Rescue Plan Act de 2021 », écrit Cardona, exige que tous les districts scolaires qui ont reçu une aide fédérale en cas de pandémie en vertu de cette loi « adoptent un plan pour le retour en toute sécurité à l’instruction en personne et à la continuité des services ».

Les politiques du ministère fédéral de l’Éducation précisent que ces plans doivent « maintenir la santé et la sécurité des étudiants, des éducateurs et des autres membres du personnel » et inclure « une description de ces politiques, sur » chacune des nombreuses exigences de sécurité énoncées par les Centers for Disease Control. et Prévention. L’une de ces exigences de sécurité est “le port universel et correct de masques”.

Il est bien établi que le gouvernement fédéral peut imposer des conditions aux gouvernements étatiques et locaux qui acceptent un financement fédéral – bien qu’il existe certaines limites constitutionnelles à cette autorité et que toute poursuite visant à faire respecter ces conditions serait entendue par un pouvoir judiciaire fédéral dominé par les conservateurs. Les États peuvent également être en mesure de se soustraire à ces conditions en restituant les fonds correspondants qu’ils ont reçus dans le cadre du plan de sauvetage américain.

L’essentiel est que, alors que l’administration Biden fait allusion à une action en justice contre les États ayant des politiques anti-masquage, il pourrait faire face à un combat juridique long et incertain s’il veut s’assurer que les enfants de tout le pays portent des masques à l’école. Pendant ce temps, la variante delta continuera de se propager dans tout le pays – infectant potentiellement des milliers d’écoliers.