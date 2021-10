La croisade climatique du prince William prouve que «l’avenir de la monarchie est entre de bonnes mains» | Royale | Nouvelles

Dickie Arbiter, qui a été l’ancien attaché de presse de la reine, a déclaré que l’avenir de la monarchie serait entre de bonnes mains sous le prince William après le succès du prix Earthshot.

Le prix Earthshot du prince William est un prix décerné chaque année de 2021 à 2030, pour cinq lauréats avec 1 million de livres sterling chaque année pour des travaux qui ont aidé l’environnement.

Il a été présenté comme « le prix environnemental le plus ambitieux de l’histoire » avec 50 millions de livres sterling à attribuer au cours de la prochaine décennie.

Écrivant pour le journal australien 9Honey, Dickie Arbiter a déclaré: «Le prince William a montré qu’il avait tous les atouts, la stature et la confiance d’un roi en attente.

« Si l’on se fie aux récents événements environnementaux, et que nous n’avons pas encore entendu parler de lui à la COP26, l’avenir de la monarchie est entre de bonnes mains.

M. Arbiter a ajouté : « L’idée originale du prince William et de sa Royal Foundation, le prix Earthshot a conduit à une recherche mondiale des solutions les plus inspirantes et les plus innovantes aux défis environnementaux mondiaux d’aujourd’hui.

S’exprimant de l’intérieur du London Eye lors du spectacle inaugural, le prince William a déclaré que nous vivons actuellement dans « la période la plus importante de l’histoire de l’humanité » et a averti que « le temps presse » pour apporter un changement.

S’appuyant sur le discours de William, l’expert royal a poursuivi : « En clôturant l’extravagance du prix Earthshot, il avait un message très clair pour les jeunes : ‘Pendant trop longtemps, nous n’avons pas fait assez pour protéger la planète pour votre avenir.

« Earthshot est fait pour vous. Dans les 10 prochaines années, nous allons agir.

En 2014, le prince William a également fondé le groupe de travail United for Wildlife Transport, qui vise à réduire le commerce illégal d’espèces sauvages dans le monde.