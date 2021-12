La croisière « 70000 tonnes de métal » sera de retour en 2023

C’est officiel : le 70000 tonnes de métal croisière reviendra en janvier 2023.

le 70000 tonnes de métal créateur de croisières, organisateur de concerts suisse Andy Piller, a confirmé que l’événement était de retour après avoir été annulé en 2021 et 2022 en raison de la pandémie de coronavirus.

« Nous avons travaillé dur pour sécuriser un nouveau navire, peut-être même avec une nouvelle destination, et avec la meilleure gamme qui 70000 tonnes de métal, la plus grande croisière de heavy metal au monde, a jamais vu », Pilleur a déclaré dans un message vidéo qui a été téléchargé sur les réseaux sociaux vendredi 24 décembre.

le 70000 tonnes de métal L’équipe a ajouté dans un message séparé : « Nous avons hâte de retrouver notre famille mondiale du heavy metal en 2023 lorsque nous naviguerons à nouveau dans les magnifiques Caraïbes.

« Merci beaucoup pour votre loyauté continue et votre soutien indéfectible, cela signifie le monde pour nous. »

70000 tonnes de métal a été l’une des idées les plus uniques et/ou ingénieuses à infiltrer la scène musicale live au cours de la dernière décennie.

« Vous devez voir que cela m’a pris à partir du moment où j’ai eu cette idée assez folle » Pilleur Raconté FixionMedia.com dans une interview de 2014. « Il m’a fallu près de quatre ans pour mettre le navire à l’eau, pour ainsi dire. C’est depuis le début que j’ai pensé faire du navire un événement annuel, étant donné que cela fonctionnerait. Lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise , on ne sait jamais si ça marchera ou pas. N’est-ce pas ce que vous visez ? Sinon je n’y aurais pas mis quatre ans de ma vie. Je voulais l’établir comme une chose annuelle, et ne pas dépenser quatre ans de ma vie en tant qu’unique. »

PilleurLa vaste expérience de s dans l’industrie européenne du live lui a permis de jeter un regard personnel et de près sur le fonctionnement des vénérables festivals en plein air qui dominent le paysage estival. Voir le succès de ces festivals, accompagnés de quelques verres et de quelques amis lors d’une chaude nuit d’été dans son appartement de Vancouver, a contribué à faire naître l’idée de 70000 tonnes.

« Je n’ai jamais organisé de grands festivals », a-t-il noté. « J’ai commencé en tant que promoteur local en Europe, puis je suis passé à un rôle de tournée. Ensuite, j’ai travaillé pour un directeur de tournée/production/route pendant 15 ans, et cela m’a finalement amené à Vancouver. Ce n’était pas loin. C’est pas comme si j’étais un banquier ou un dentiste qui proposait ça. J’avais totalement l’idée et les connexions sur la façon dont cela pourrait fonctionner, et j’avais été à la plupart des grands festivals européens en plein air. C’était l’idée – juste condenser ça et le mettre sur un bateau de croisière.

« Les gens pensaient que j’étais fou d’avoir une fête du métal sur un bateau de croisière », a-t-il poursuivi. « Ils pensaient que c’était fou d’avoir mis 40 groupes là-bas, et maintenant nous en avons 60. L’idée est comme, le groupe moyen a cinq musiciens, et si vous avez 40 groupes, cela fait 200 invités. C’est un 1-to-10 ratio, et cela a créé une atmosphère si particulière parce qu’il y a tellement de musiciens autour. Je suis sûr que cela aurait fonctionné avec moins de groupes, mais la question est, où est le point de rupture ? Beaucoup de gens s’inquiètent que nous allions pour le rendre plus grand et perdre le facteur d’intimité et ainsi de suite. Je pense que ce ne sera pas le cas, mais juste pour garder les principes de l’événement les mêmes, alors d’accord, nous ajoutons 1 000 personnes et nous devons ajouter 20 groupes supplémentaires. sont 3 000 invités et 60 groupes. »

Pour plus d’informations, visitez 70000tons.com.



