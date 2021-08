La croisière dans la jungle de Dwayne Johnson et Emily Blunt revient bientôt à ceux qui n’ont pas Disney +

Basée sur l’attraction du même nom qui fait partie de Disneyland depuis son ouverture en 1955, la croisière dans la jungle de la Première Guerre mondiale suit le capitaine Frank Wolff de Dwayne Johnson et le Dr Lily Houghton d’Emily Blunt, dont la dernière embauche la première pour l’emmener et son frère, MacGregor Houghton de Jack Whitehall, en expédition pour trouver l’arbre de vie. Le casting du film comprend également Jesse Plemons, Édgar Ramírez et Paul Giamatti, entre autres. Jaume Collet-Serra de The Commuter a réalisé le long métrage à partir d’un scénario écrit par Michael Green, Glenn Ficarra et John Requa.