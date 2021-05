La croisière Very Goopy de Gwyneth Paltrow sauvera l’industrie de la croisière en 2022 ⋆ .

Commencez à compter les pièces de votre canapé cooch maintenant, car la féministe légendaire, l’inventeur du yoga et la joyeuse pelleteuse d’objets aléatoires dans son arraché, Gwyneth Paltrow, prépare son propre festival Fyre en haute mer, et ceux d’entre nous qui ont raté le désordre louche la première fois peuvent désormais payer plus de 4 000 dollars pour un sandwich de lutte, mais avec l’attrait supplémentaire d’être mal de mer et claustrophobe tout en le faisant. Inscrivez-nous!

Nous avons d’abord été étourdis par la possibilité de jeter Gwynnie et des centaines d’autres chiennes sombres avec plus de revenu disponible que de sens sur la balustrade, partageant une expérience de bien-être et de guérison profondément significative et créant des liens de fraternité à vie sur le pont du Lido au début de 2020, mais ensuite cela une pandémie embêtante ne laisserait pas nos armoires de loisirs chics sans effort être géniales. Mais maintenant que les choses redeviennent «normales», la croisière Goop est prête à partir en 2022!

Selon la page six:

Gwyneth Paltrow et sa marque de style de vie de luxe déconnectée Goop sont là pour sauver l’industrie des navires de croisière en train de couler. Le gourou du bien-être en herbe a annoncé sur Instagram que son entreprise s’associa à Celebrity Cruises pour essayer de faire à nouveau des croisières, malgré le fait que l’industrie ait frappé un scandale de la taille d’un iceberg lorsque des gens ont été piégés à bord de navires pendant des mois au début de la Pandémie de covid19. «Je suis toujours le plus heureux au bord, dans ou sur la mer! En 2022, mon équipe @goop et moi allons rejoindre @celebritycruises sur leur nouveau navire, Celebrity Beyond. Je serai dans les coulisses, travaillant sur des projets spéciaux, en tant que nouvelle conseillère en bien-être de Celebrity, »Paltrow, qui a déjà fait croire qu’elle ne sera pas à bord du navire, a sous-titré l’annonce.

Attendez, Goopy ne sera pas là pour nous conduire dans les bougies, les discussions d’encouragement du vagin au lever du soleil et les démonstrations au ralenti d’insertions d’œufs de jade qui font Dr Jen Gunter pleurer? Nous allons tous être entourés de groupies Goopy qui jettent de grosses factures de leurs portefeuilles en cuir nourris à l’herbe pour acheter de la merde stupide de sa marque et se vanter de combien de temps ils sont restés sans manger de nourriture solide? À quoi ça sert? Le Daily Mail ajoute:

Le partenariat de Paltrow avec Celebrity Cruises a été initialement annoncé en janvier 2020 avec des dates de navigation prévues pour l’été suivant. Mais l’industrie des croisières, comme d’autres, a fermé ses portes lorsque la pandémie COVID-19 a éclaté. Sur le site Web de Celebrity Cruises, il y a une section intitulée “ goop at sea ” et comprend des détails sur la façon dont les clients qui réservent une suite de luxe à bord de Celebrity Beyond peuvent profiter des sessions “ esprit ”, “ corps ” et “ âme ” fournies par le goop équipe.

Nous pouvons tous comprendre le désespoir d’une compagnie de croisière de se reconstruire après les ravages d’un an de cale sèche en attirant un troupeau d’élite mais pas trop brillant de consommateurs (probablement aussi nourris à l’herbe) déjà connus pour leurs dépenses excessives, il y a donc cela .

Alors ne perdons pas de temps à renoncer à des conneries frivoles comme le loyer et la nourriture afin d’économiser pour faire partie de ce culte obsédé par le vagin, et risquons avec impatience la mise en quarantaine à long terme sur le gigantesque buffet tiède d’une boîte de Pétri qui est un bateau de croisière. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Goopy a le remède à ce qui nous afflige.

Et voici la promo irrésistible pour ce qui vous attend:

Pic: Instagram