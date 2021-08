HSBC a lancé une couverture Zomato avec une cote « réduire ». (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action de Zomato a grimpé de 71% par rapport à son prix d’introduction en bourse quelques semaines après sa cotation en bourse. Bien que de nombreuses sociétés de courtage nationales et étrangères pensent que le cours de l’action de Zomato pourrait augmenter, HSBC a lancé sa couverture du géant de la technologie alimentaire avec une note « réduire ». HSBC, dans un rapport la semaine dernière, a déclaré que l’industrie de la livraison de nourriture en Inde est sur le point d’apporter un changement important au produit lui-même – du fait maison à la nourriture de restaurant. “C’est pourquoi nous pensons que, bien que l’opportunité à long terme soit réelle, le marché pourrait finir par surestimer la croissance à court terme”, ont-ils ajouté. Aujourd’hui, Zomato se négocie à Rs 130 par action.

Des défis demeurent

Les analystes de HSBC pensent que Zomato n’est peut-être pas destiné aux clients soucieux de leur apport calorique ou aux investisseurs soucieux de leur évaluation et voient trois défis clés pour l’entreprise. La société de courtage a déclaré que le secteur de la livraison de nourriture, contrairement à la plupart des segments du commerce électronique, devra connaître une profonde évolution culturelle pour réussir, en gardant à l’esprit que les Indiens ont depuis longtemps des inhibitions à manger des aliments non cuisinés à la maison. En dehors de cela, HSBC a déclaré que pour Zomato, le passage à l’épicerie en ligne pourrait ne pas être facile, compte tenu de la consommation d’argent que le déménagement impliquera ; et enfin les valorisations « punchy » qui tiennent compte d’une croissance agressive.

Bien que Zomato ait amélioré l’économie de ses unités, les analystes de HSBC estiment que ces niveaux ne devraient pas se maintenir. “À court et moyen terme (post-COVID-19), les volumes pourraient fortement augmenter, car les commandes de bureaux reviendront également, mais cela signifierait une valeur moyenne des commandes (AOV) plus faible”, ont-ils déclaré. HSBC prévoit une baisse de 5% de l’AOV au cours de l’exercice 2021-2022 et une autre baisse de 6% l’année suivante.

La concurrence n’est pas un problème pour Zomato

En termes de concurrence, les analystes ne voient pas de menace pour Zomato. « Nous avons comparé les remises entre les deux en interrogeant plus de 150 restaurants dans plus de six villes. Swiggy offre plus de remises que Zomato (c300pb de plus), mais les consommateurs ne changent pas de manière significative », ont-ils déclaré. Cependant, HSBC a déclaré que les remises agressives de Swiggy sur sa plate-forme pourraient avoir un impact sur la part de marché de Zomato, mais la preuve en est peu à ce stade.

En revanche, la concurrence d’Amazon de Jeff Bezos n’est pas perçue comme palpable à ce stade. « Pour l’instant, Amazon n’est opérationnel qu’à Bangalore et ses remises sont similaires à celles de Swiggy. Pour qu’Amazon prenne des parts de marché, ses remises et sa consommation de liquidités doivent être plus visibles. De plus, à notre avis, l’expérience client à Bangalore est assez médiocre », ont-ils ajouté.

Des valorisations élevées

HSBC a ajouté que l’opportunité à long terme pour le secteur de la livraison de nourriture est réelle et que les investisseurs pourraient faire preuve de patience à court terme. La société de courtage suppose une croissance de la valeur brute des commandes de 26 % TCAC au cours des 10 prochaines années. « Bien que Zomato reste une histoire convaincante, nous pensons que les évaluations déjà élevées contribuent à des estimations très optimistes, et un coup d’œil sur les pairs mondiaux (négociant à 1-1,5x 12m EV/GMV avant contre 2,5x FY25e EV/GMV pour Zomato) corrobore cela. “, ajoute le rapport. HSBC a un prix cible de 112 Rs par action, ce qui implique un potentiel de baisse de 14% par rapport aux niveaux actuels.

