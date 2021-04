La croissance annuelle du crédit bancaire aux MPE est la plus élevée en février, alors même que la part du crédit global continue de baisser

Au 27 mars 2020, le crédit bancaire aux MPE s’élevait à Rs 10,80 lakh crore, selon le bulletin d’avril de RBI.

Crédit et financement pour les MPME: La croissance d’une année sur l’autre du déploiement de crédits bancaires bruts aux micro et petites entreprises (MPE) pour le mois de février 2021 a été la plus élevée au cours de la période de 11 mois de l’exercice 2020-2021. Le crore de Rs 11,31 lakh déployé en crédit bancaire aux MPE en février était en hausse de 6,9% par rapport au crore de lakh Rs 10,58 déployé en février 2020, selon le bulletin d’avril de la Reserve Bank of India. Le sommet précédent était de 6,8% pour octobre 2020. Le déploiement de février était également en hausse par rapport à la croissance de 6,4% enregistrée en janvier 2021. Le crédit déployé en janvier s’élevait à Rs 11,48 lakh crore contre Rs 10,79 lakh crore en janvier 2020 Il est important de noter que la croissance du crédit en février 2021 depuis mars 2020 était de 4,8%, contre 6,5% en janvier alors même que la croissance était restée contractée jusqu’en décembre 2020. Au 27 mars 2020, le crédit bancaire aux MPE s’élevait à Rs 10.80 crore de lakh.

«RBI a été très proactive en écoutant les MPME et en recherchant des contributions en termes de soutien requis. Il y avait un certain optimisme, en particulier parmi les entreprises moyennes, tandis que les petites entreprises rampaient et continuent de se débattre et beaucoup d’entre elles ne sont même pas admissibles à un crédit pendant Covid. Cependant, les moyennes entreprises avaient commencé à se redresser et c’est pourquoi le prélèvement en février était bon. Ce qui est intéressant à voir sera prélevé pour mars et avril », a déclaré Rajiv Podar, directeur général de Podar Enterprise et président de la chambre de commerce et d’industrie de la Chambre de commerce indienne (IMC) à Financial Express Online. L’IMC compte 5 000 membres directs et 150 chambres affiliées atteignant 4 entreprises lakh, dont plus de 90% sont des MPME. Podar Enterprise est une société de conseil et de conseil avec des entreprises dans les domaines de l’éducation, du logement et de l’assainissement, des sports, de l’eau, etc.

Cependant, la part des MPE dans le crédit bancaire brut global a continué de baisser. Sur un crédit bancaire brut de Rs 95,69 lakh crore en cours au 26 février 2020, la part des MPE était de 11,8%, contre 12,09% de la part du crédit bancaire brut de Rs 94,97 lakh crore déployé en janvier 2021 et de 12,11% en Décembre 2020. Selon le rapport sur la politique monétaire de ce mois-ci, les prêts bancaires aux MPME se sont améliorés avec une utilisation accrue dans le cadre du système de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS) du gouvernement pour répondre aux besoins en fonds de roulement. Au 28 février 2021, l’utilisation dans le cadre de l’ECLGS était de 82%.

Financial Express Online avait rapporté le mois dernier que le montant du prêt sanctionné dans le cadre du programme ECLGS s’élevait à Rs 2,46 lakh crore jusqu’à la fin février, selon les informations partagées par le ministre des MPME Nitin Gadkari dans une réponse écrite à une question du Rajya Sabha . Sur les 92,27 lakh emprunteurs au total sous ECLGS au 28 février, 87,50 lakh (95 pour cent) étaient des MPME. Bien que le gouvernement ait récemment prolongé le programme ECLGS jusqu’au 30 juin 2021, cela pourrait renforcer l’exposition des banques aux prêts des MPME stressés au milieu de la deuxième vague de la pandémie de Covid, selon l’agence de notation Fitch Ratings. «La prolongation du programme de refinancement des MPME jusqu’au 30 juin 2021 atténuera la douleur à court terme, mais augmentera potentiellement l’exposition du secteur aux MPME stressées, qui représentait environ 8,5% des prêts (9MFY21) selon l’estimation de Fitch», a déclaré l’agence dans un communiqué. déclaration.

