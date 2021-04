La croissance de la masse monétaire américaine a établi un autre record en février ⋆ .

par Peter Schiff, Schiff Gold:

La croissance de la masse monétaire américaine a atteint un autre sommet historique en février alors que la Réserve fédérale continue de produire des dollars et de les injecter dans l’économie.

Tel que mesuré par la True Money Supply Measure (TMS), la masse monétaire a augmenté de 39,1% d’une année sur l’autre. C’était une légère hausse par rapport à la croissance record de 38,7% en janvier.

Pour replacer la croissance de la masse monétaire dans une perspective historique, le taux en février 2020 n’était que de 7,3%, ce qui représentait une forte augmentation par rapport à la croissance de moins de 2% que nous constations en 2019.

Le mois de février a marqué le onzième mois d’une croissance de la masse monétaire remarquablement élevée à la suite d’un assouplissement quantitatif sans précédent, d’achats d’actifs par les banques centrales et de divers plans de relance.

La croissance de la masse monétaire a également battu un record mesuré par M2. Par la mesure plus traditionnelle, la masse monétaire a augmenté de 27,0%. Cela se compare au taux de croissance de 25,9% en janvier. M2 a augmenté de 6,8% en février de l’année dernière.

La «vraie» mesure de la masse monétaire (TMS) ou Rothbard-Salerno – est la métrique développée par les économistes Murray Rothbard et Joseph Salerno, et est conçue pour fournir une meilleure mesure des fluctuations de la masse monétaire que M2. Cette mesure de la masse monétaire diffère de M2 ​​en ce qu’elle inclut les dépôts du Trésor à la Fed (et exclut les dépôts à court terme, les chèques de voyage et les fonds de monnaie de détail).

Historiquement, la croissance de la masse monétaire n’a jamais été aussi élevée, les années 1970 étant la seule période qui se rapproche.

Le taux de croissance de la M2 a considérablement baissé de fin 2016 à fin 2018 lorsque la Réserve fédérale a échoué à inverser la politique monétaire extraordinaire qu’elle avait lancée pendant la Grande Récession. M2 a recommencé à croître en 2019 lorsque la Fed a relancé l’assouplissement quantitatif (bien qu’elle ait refusé de l’appeler ainsi). Depuis mars, M2 a suivi une tendance similaire à celle du TMS, mais dans une moindre mesure.

Ryan McMaken du Mises Institute affirme que la croissance de la masse monétaire ne ralentira probablement pas de sitôt.

Il semble que les États-Unis sont maintenant près d’un an dans une crise économique prolongée, avec environ 1 million de nouvelles demandes de chômage chaque semaine de mars à la mi-septembre. Les réclamations sont restées au-dessus de 600 000 chaque semaine depuis. En outre, plus de 3,8 millions de chômeurs perçoivent actuellement des allocations de chômage standard, et le total des demandes de chômage n’a pas retombé à des niveaux non liés à la récession, même un an après le début des verrouillages. Plus de sept millions de chômeurs supplémentaires perçoivent une «indemnité de chômage d’urgence en cas de pandémie» au 27 février.

«La banque centrale continue de s’engager dans une grande variété d’efforts sans précédent pour« stimuler »l’économie et fournir un revenu aux chômeurs et fournir des liquidités aux institutions financières. De plus, à mesure que les recettes publiques ont chuté, le Congrès s’est tourné vers des emprunts sans précédent. Mais afin de maintenir les taux d’intérêt bas, la Fed a acheté des milliards de dollars d’actifs, y compris la dette publique. Cela a alimenté la création de nouveaux fonds. »