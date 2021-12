La croissance de la nation ne devrait pas s’arrêter en raison d’une intervention judiciaire, déclare la ministre de la Loi Kiren Rijiju

Kiren Rijiju a déclaré que si un obstacle est mis sur la voie du développement de la nation au nom de l’environnement, alors c’est un sujet de préoccupation pour tous.

Le ministre des Affaires juridiques de l’Union, Kiren Rijiju, a déclaré aujourd’hui que l’intervention judiciaire ne devrait pas entraver la croissance de la nation. Il a également déclaré que le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire doivent travailler ensemble pour la croissance de la nation et que cela ne devrait pas être la lutte pour la compétence. Rijiju a également déclaré qu’une démocratie ne peut pas fonctionner sans un système judiciaire solide. Il a déclaré que le pouvoir judiciaire fait partie intégrante de la croissance du pays.

« Nous n’intervenons pas dans le travail de la justice, nous ne la critiquons pas. Nous ne voulons pas que les projets de développement soient bloqués à cause du pouvoir judiciaire. C’est le travail du pouvoir judiciaire de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Cependant, en raison d’une intervention judiciaire, la croissance de la nation ne devrait pas être arrêtée », a déclaré Rijiju.

Il a dit que si un obstacle est mis sur la voie du développement de la nation au nom de l’environnement, alors c’est un sujet de préoccupation pour tous. Rijiju faisait probablement référence à une affaire portée devant la Cour suprême par l’ONG Citizens for Green Doon qui a contesté l’élargissement des routes par l’abattage d’arbres. Le Centre avait soutenu devant le tribunal que des routes plus larges étaient nécessaires dans la région montagneuse de Char Dham, dans l’Uttarakhand, pour transporter des missiles comme le BrahMos et d’autres équipements militaires jusqu’à la ligne de contrôle réel. Auparavant, le tribunal avait souligné sa situation difficile en demandant s’il pouvait passer outre les besoins de la défense pour des raisons environnementales. Rijiju a également déclaré qu’il ne pensait pas que la nation souffrait à cause de la justice.

Parlant de son plus grand défi lors d’une interview avec Aaj Tak, Kiren Rijiju a déclaré que l’attente de quatre affaires de 30 millions de dollars lakh devant les tribunaux était un grand défi pour lui en tant que ministre de la Loi du pays. « La distance entre la ‘Justice’ et un homme ordinaire devrait être réduite. C’est un sujet de préoccupation si les gens, malgré leurs dépenses, ne sont pas en mesure d’obtenir justice en temps opportun », a déclaré Rijiju.

Il a également mis l’accent sur la refonte de l’infrastructure judiciaire pour renforcer la juridiction inférieure.

«Récemment, nous avons alloué Rs 9 000 crore pour l’infra judiciaire. Nous veillerons à ce qu’il soit utilisé vis-à-vis de la qualité et de la quantité….L’infra des tribunaux inférieurs n’est pas bonne, je l’ai vu moi-même. De nombreux endroits n’ont pas de toilettes, de salles informatiques, etc. De nombreux juges doivent s’asseoir dans des chambres louées, ce n’est pas correct », a déclaré Rijiju.

#Regarder en direct S’exprimant à #AgendaAajTak21 https://t.co/pkOND2s0C5 – Kiren Rijiju (@KirenRijiju) 4 décembre 2021

Il a déclaré que le cabinet dirigé par le Premier ministre Narendra Modi a alloué 9 000 crores de roupies dans le but principal de renforcer le pouvoir judiciaire inférieur. « Des toilettes séparées pour les hommes et les femmes, des salles d’avocats et des équipements modernes devraient être fournis dans les salles d’audience », a-t-il déclaré.

