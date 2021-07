La croissance de l’économie mafieuse menace le développement du Kerala : Dr KN Harilal, ancien membre du Conseil de planification

L’économie mafieuse croissante au Kerala est également une menace sérieuse pour l’avancement de l’État.

Le modèle de développement du Kerala est actuellement confronté à de sérieux défis, selon le Dr KN Harilal, ancien membre du Conseil de planification et professeur au Center for Development Studies.

Lors de la sixième conférence d’une série intitulée “Kerala Economy in Transition”, organisée conjointement par le Gulati Institute of Finance and Taxation et la Kerala Economic Association, il a déclaré qu’un facteur clé pour le succès du modèle du Kerala est l’unité du peuple, indépendamment de facteurs tels que la caste et la croyance. Toute menace à cette unité pourrait avoir un impact délétère sur le développement de l’Etat, a-t-il déclaré.

L’économie mafieuse croissante au Kerala est également une menace sérieuse pour l’avancement de l’État. Le Kerala devrait faire de sérieux efforts pour libérer l’économie des griffes de la mafia souterraine, a déclaré Harilal.

Il a déclaré qu’il y avait eu une amélioration qualitative des services publics de l’État sur une période de temps, mais que cela n’était pas à la hauteur des besoins croissants de l’État. Il devrait y avoir une nouvelle amélioration de la fonction publique en phase avec les changements de l’économie mondiale. L’absence de leadership et de connaissances dans divers départements gouvernementaux est également un sérieux défi pour la transition du Kerala, a-t-il déclaré.

Le Dr KK Jisha, professeur adjoint, Government Victoria College, Palakkad, était le modérateur de la session et Santhosh T George, professeur adjoint, Maharajas College, Ernakulam était le présentateur. Dr KJ Joseph, directeur, Gulati Institute of Finance and Taxation, a prononcé le discours de bienvenue.