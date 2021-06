La croissance de l’emploi a souffert avant même la pandémie de Covid-19 : Care Ratings

in

Care Ratings a utilisé les données des rapports annuels de ces entreprises pour obtenir les chiffres des effectifs.

Alors que la pandémie a durement touché les opportunités d’emploi, une nouvelle étude a révélé que même pendant la période pré-pandémique, la croissance de l’emploi était loin derrière la croissance économique.

Dans un rapport, Care Ratings a constaté qu’entre 2016-2017 et 2019-2020, les effectifs de 2 723 sociétés cotées ont augmenté de 2,2 % du taux de croissance annuel composé (TCAC).

« Le fait intéressant ici est qu’au cours de cette période, la croissance du PIB réel (TCAC) était de 5,8 %, ce qui confirme l’idée que la croissance de l’économie n’a pas entraîné une croissance proportionnelle de l’emploi. Une utilisation accrue de la technologie et une productivité accrue pourraient être les raisons de cet écart et peuvent donc être attribuées au concept de productivité totale des facteurs », a déclaré l’agence de notation.

« L’autre signe inquiétant ici est que le taux de croissance annuel est passé de 4 % en FY18 à 2,1% en FY19 à 0,6% en FY20. Sur la base des tendances observées au cours de l’exercice 21, on peut s’attendre à ce qu’il y ait une décroissance cette année à coup sûr », a déclaré l’agence.

Selon une analyse récente du Center for Economic Data and Analysis basée sur la série chronologique mensuelle CMIE de l’emploi par industrie, l’emploi manufacturier en 2020-2021 était près de la moitié de ce qu’il était il y a cinq ans.

La baisse a été particulièrement plus marquée en 2020-21 en raison de la pandémie – sur une base annuelle, le secteur employait 32% de personnes en moins en 2020-21 par rapport à 2019-2020. L’immobilier et la construction ont également connu une forte baisse de leur part dans l’emploi en 2020-21 et une baisse séculaire au cours des cinq années jusqu’en 2020-21.

Comme l’a rapporté FE récemment, comme celui d’il y a un an, le récent verrouillage a également eu un effet immédiat et révélateur sur le scénario de l’emploi dans le pays. Le taux de chômage du pays, qui est resté élevé pendant quelques semaines, a atteint un sommet de près d’un an à 14,45 % au cours de la semaine terminée le 16 mai.

